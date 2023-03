﻿Fahrgäste geben Kieler Bussen eine gute Note 2

Zensuren für den Busverkehr werden in Kiel seit 13 Jahren verteilt – die aktuelle Erhebung ergibt mit 1,91 die bislang beste Note. Eine Ausnahme bilden die Haltestellen. Mit ihnen sind die Fahrgäste der KVG nicht so zufrieden wie sonst.

Kiel. Die Fahrgäste geben den Bussen der Kieler Verkehrsgesellschaft eine gute Note 2. Das geht aus der jüngsten Kundenbefragung hervor. Die Landeshauptstadt frohlockt: Das Ergebnis „stellt bei den bereits 13 erfolgten Erhebungen das beste Ergebnis dar“, heißt es in einer Vorlage für den Wirtschaftsausschuss am Mittwoch, 29. März. Was genau die Passagiere am Busverkehr gut oder schlecht finden, geht aus der Untersuchung jedoch nicht hervor.