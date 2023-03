﻿Kiel: Craftbeer-Geschäft Brewcomer wagt den Neuanfang

Kiel. Bei Brewcomer in der Stiftstraße 1 in Kiel geht es normalerweise um Craftbeer in all seinen Facetten. Aber für den Fall der Fälle hat Lars Müller auch eine Cola parat. Wie die Biere in seinem Angebot ist auch sie eine Spezialität.

Die Vielfalt seines Sortiments sicherte dem Betreiber des 2015 gegründeten Fachgeschäfts lange Jahre eine treue Stammkundschaft. „Die Corona-Krise hat uns sogar noch Auftrieb beschert, weil mit ihr eine Riesennachfrage nach Online-Tastings einherging“, berichtet Müller.

Doch dann kam das, was er die „Krise nach der Krise“ nennt. Corona trat in den Hintergrund, die Nachfrage nach Tastings sank. Die durch Russlands Krieg gegen die Ukraine ausgelöste Teuerungswelle in Deutschland sorgte dafür, dass auch die Kunden seltener kamen. Als dann noch geschäftsstrukturelle Veränderungen hinter den Kulissen dazukamen, zog Müller die Notbremse: Er meldete Insolvenz an. Und für einen Moment sah es so aus, als würde Brewcomer von der Bildfläche verschwinden.

Brewcomer-Kopf Lars Müller: „Wir wollen neue Tasting- und Beer-Food-Pairing-Formate anbieten“

Doch wenn schon der Insolvenzverwalter nicht an ein Ende glaubt, sollte man die Hoffnung noch nicht fahren lassen. Und tatsächlich fand Müller in kurzer Zeit mehrere neue Mitgesellschafter, die sich an diesem Nachmittag in seinem Laden eingefunden haben. Als Gründer der Fahrradmarken „MyBoo“ und „Küstenrad“ sind Jonas Stolzke und Maximilian Schay in Kiel bekannte Gesichter, Christoph Hass ist im Beirat des Unternehmens aktiv. Und Schays Vater Frank Schnabel ist als Geschäftsführer von Brunsbüttel Port ebenfalls eine Größe des hiesigen Wirtschaftslebens.

Das Quintett eint die Leidenschaft für Craftbeer, vor allem aber der Glaube, dass ein Spezialitätengeschäft wie Brewcomer trotz der mittlerweile auch in den Sortimenten der Supermärkte präsenten Konkurrenz Zukunft haben kann. „Wir wollen auf die Kunden zugehen, neue Tasting- und Beer-Food-Pairing-Formate anbieten“, kündigt Lars Müller an, der weiter als Kopf des Unternehmens tätig, zugleich aber als IT-Berater im Einsatz ist und deshalb nach einem neuen Geschäftsführer sucht.

Außerdem hat Brewcomer eine Solidaritätsaktion in Form von Supporter-Paketen gestartet, die beim Wiederaufbau des Geschäfts helfen sollen. Neben Craftbieren umfassen diese Tasting-Gutscheine, Online-Tastings, Craftbeer-Zubehör und Co. Müller ist sich sicher, dass das Geschäft mit dieser Strategie nicht nur am Leben bleiben, sondern sogar den Weingeschäften der Stadt Konkurrenz machen wird: „Denn Craftbeer ist eigentlich genau wie Wein – nur geiler!“