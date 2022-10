Viele Menschen sorgen sich um die Finanzierung ihrer Lebenshaltungskosten. In Härtefällen soll in Kiel nun eine schnelle, unbürokratische finanzielle Unterstützung möglich werden, wenn die Entlastungspakete des Bundes nicht greifen.

Noch ist unklar, wie sich die Entlastungspakete des Bundes in der Energiekrise auswirken. Für den Fall, dass diese Hilfen in Härtefällen zu kurz greifen, soll die Verwaltung jetzt ein „Kieler Entlastungspaket“ entwickeln. So wurde im Sozialausschuss diskutiert.

