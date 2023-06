﻿Kieler Fenster: Mit Mutlauf und Erweiterungsbau gegen Depressionen

Kiel. Mehr Raum und Verständnis für Menschen mit psychischen Erkrankungen – so lautet ein Ziel des Vereins Kieler Fenster. Für die psychiatrische Tagesklinik an der Alten Lübecker Chaussee 1 konnte nun das Richtfest für einen Erweiterungsbau gefeiert werden. Und beim siebten Mutlauf auf den Moorteichwiesen gingen am Wochenende 420 kleine und große Läuferinnen und Läufer an den Start. Dabei ging es nur in zweiter Linie um Tempo. Wichtiger war das Werben um mehr Solidarität und Zusammenhalt.

Aus der L-Form wurde ein U: Schon jetzt lässt sich erahnen, wie beschützend der Innenhof durch den 500 Quadratmeter großen Erweiterungsbau der psychiatrischen Tagesklinik wirkt. Rund drei Millionen Euro kostet der Bau, den Großteil der Kosten trägt das Land. Nach sieben Jahren Planung soll im Februar 2024 alles fertig sein. Auf drei Ebenen entsteht eine zweite Station, Diensträume sowie Räume für Untersuchungen, Gruppen-, Ergo-, Bewegungs-, Musik-, Kunst- und Ernährungstherapie.

Bislang gab es drei Gruppen, von der eine in angemieteten Räumlichkeiten in der Hamburger Chaussee 4 untergebracht war. 2024 werden es vier Gruppen sein können, die Behandlungsplätze steigen dann von 35 auf 40. Die Zahl der Mitarbeiter bleibt bei 24. „Die Tagesklinik war ursprünglich für 20 Behandlungsplätze gedacht, wir waren nun schon bei 35“, sagte die leitende Psychologin Jane Richter. Mit der leitenden Ärztin Carola Schulte-Althoff wird ab Februar 2024 Adipositas neben Angeboten für die Allgemeinpsychiatrie ein weiterer Schwerpunkt werden. Wer daran teilnehmen kann, wird dann mithilfe von Vorgesprächen entschieden. Bei adipösen (stark übergewichtigen) Menschen spielen auch Frust und Druck am Arbeitsplatz eine Rolle. Ebenso werden sie wie Menschen mit psychischen Erkrankungen häufig stigmatisiert.

Mutlauf in Kiel: Schirmherr Ulf Kämpfer nennt ihn „wichtiger denn je“

Das Motto des Mutlaufs war in diesem Jahr „Zuversicht in Krisenzeiten“ mit Schirmherr Oberbürgermeister Ulf Kämpfer. „Der Mutlauf ist wichtiger denn je, die Corona-Pandemie, der Ukraine-Krieg und die Inflation belasten viele Menschen“, sagte er. Die steigende Zahl an psychischen Erkrankungen zeige sich auch am Krankenstand. Die Stadt habe als Arbeitgeber eine Vorbildfunktion. „Bei uns muss niemand wegen einer psychischen Erkrankung um seinen Arbeitsplatz fürchten“, sagte er.

Wichtig bei all dem sei zu vermitteln, dass es trotz psychischer Erkrankung immer weitergehe. Der Markt der Möglichkeiten am Tag des Mutlaufs, der mit der AOK Nordwest, dem ASB Kiel, LTV Kiel-Ost und Kibis-Kiel organisiert wird, ist dabei von besonderer Bedeutung. Nicht nur, dass es viele Stände gibt, die über Angebote informieren. „Es sind auch viele Betroffene dabei, die zeigen, dass ihnen genau solche Angebote geholfen haben“, so Jörg Adler vom Vorstand des Kieler Fensters. Ihm sei es ein wichtiges Anliegen, Vorurteile über psychische Erkrankungen abzubauen. Dabei helfe es, auf die Sprache und Schimpfwörter zu achten und schon in jungen Jahren aufzuklären.

Markt der Möglichkeiten in Kiel: Mit Metal gegen Depressionen

Frisch am Anfang des Jahres gegründet ist der Neumünsteraner Verein „Metal gegen Depressionen“. 14 Mitglieder hat der Verein und besteht aus Betroffenen, Angehörigen und Interessierten. Der Verein hat sich schon auf Konzerten vorgestellt und ist dabei auf große Offenheit gestoßen. „Mal davon abgesehen, dass Metal tatsächlich hilft, Emotionen rauszulassen, mit Mut und Trauer umzugehen, verbindet Metal auch Menschen, die beschlossen haben, einen von der Norm abweichenden Weg zu gehen, und Stigmatisierung kennen“, sagte der Vorsitzende Torben Delfs.

Der im Januar gegründete Verein "Metal gegen Depressionen" stellte sich vor: Vorsitzender Torben Delfs (links) mit seiner Frau Swantje und seinen Schwiegereltern Birgit und Jörg Glindemann. © Quelle: KARINA DREYER

Online soll eine Selbsthilfegruppe entstehen, im Oktober ist ein Filmabend über Depression mit anschließenden Diskussionen in Neumünster geplant. Häufiges Thema ist, wie man dem Arbeitgeber sagt, dass man Depressionen hat, ohne den Job zu gefährden oder diskriminiert zu werden. „Depressionen werden manchmal noch als Modeerscheinung betrachtet, als Ausrede für Faulheit oder Grund, nicht leistungsfähig zu sein“, sagte Delfs. Er wünscht sich, mit dem Verein zu erreichen, dass „Depressionen genauso gesehen werden wie ein gebrochenes Bein“.

Ganz neu ist der Power Dienstag im Boxsportclub Kiel in Gaarden. „Da geht es um Boxen ohne Leistungsdruck für Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen“, sagte Malte Bartelheimer, der für das 90-minütige Power-Projekt in der Kieler Straße 20 jeden Dienstagabend ab 18.30 Uhr zuständig ist. „Das gab es vor einigen Jahren schon einmal und wurde super angenommen, nun wollen wir es wiederbeleben“, sagte er. Ziel: Die Kraft des Körpers freisetzen, dem Frust ein Ventil bieten und die Kommunikation wie die Interaktion in der Gruppe fördern.

