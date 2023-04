﻿Flughafen: Massive Kritik an Kieler Grünen – auch vom Partner SPD

Investitionen in E-Luftfahrt

Anflugbefeuerung (Foto) und das Instrumentenlandesystem werden erneuert, große Solarfelder sind geplant – der Kieler Flughafen steht vor Investitionen in Höhe von 12,5 Millionen Euro. Damit soll die Infrastruktur auch für E-Flugzeuge fit gemacht werden.

Nach der Ankündigung des Kieler Flughafens, Millioneninvestitionen in die E-Luftfahrt zu stecken, erneuert sich die Kritik an den Grünen. Auch deren Rats-Kooperationspartner SPD lässt kein gutes Haar an der grünen Forderung, den Flughafen zu schließen.

