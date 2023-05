﻿Kieler Fördeschiffe starten am 8. Mai mit neuem Fahrplan

Für die Fördeschiffe auf der Kieler Förde gilt ab dem 8. Mai der Sommerfahrplan. Die Fördefährlinie F1 pendelt zwischen Kieler Bahnhofsbrücke und Laboe, auch die Strände Falckenstein, Schilksee und Strande werden mehrmals am Tag angelaufen. Der Anleger Bellevue bleibt außen vor.

Kiel. Für die Fördeschiffe in Kiel beginnt am Montag, 8. Mai, die Sommersaison. Der Sommerfahrplan der Fördefährlinie F1 gilt bis zum 10. September. In der Woche legt das letzte Schiff am Bahnhof um 21.44 Uhr an, am Wochenende eine Stunde früher. Die Fördeschiffe pendeln zwischen der Bahnhofsbrücke und Laboe hin und her, fahren dabei über die Anleger Seegarten, Reventlou, Mönkeberg, Möltenort und Friedrichsort. Die Strände Falckenstein, Schilksee und Strande werden auch mehrmals am Tag angelaufen.