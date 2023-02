Forschung oder Fiktion? Im Interview spricht Geomar-Forscherin Prof. Ute Hentschel Humeida über den Wahrheitsgehalt von Frank Schätzings Thriller „Der Schwarm“.

Kiel. Das wissenschaftliche Fundament des Bestseller-Romans „Der Schwarm“ von Frank Schätzing lieferte das Geomar Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel. Jetzt wurde der Stoff zu einer TV-Serie verfilmt. Wie viel davon ist noch Science-Fiction? Und was ist schon Realität? Prof. Ute Hentschel Humeida, Leiterin der Forschungseinheit Marine Symbiosen am Geomar, klärt auf.