﻿Kieler Grüne bestimmen ihr Spitzenpersonal zur Kommunalwahl 2023 in Kiel

Kiel. Erst das Programm, dann die Personen: Nach diesem Grundsatz haben die Kieler Grünen sich am Sonnabend zum zweiten Mal binnen elf Wochen getroffen, um nach dem Wahlprogramm auch das Personal für die Kommunalwahl am 14. Mai 2023 zu bestimmen. Die gut besuchte Wahlversammlung im Musiculum nominierte einstimmig die Ratsfraktionschefin Anke Oetken zur Spitzenkandidatin.

Grüne wollen „Macht und Einfluss in Kiel neu justieren“

Zuvor hatte Oetken eine überaus selbstbewusste grüne Bewerbungsrede gehalten, in der sie ihren Parteifreunden auf den Weg in den Wahlkampf mitgab: „Die vor uns liegende Kommunalwahl bietet uns die Chance, Macht und Einfluss in dieser Stadt neu zu justieren. Je stärker wir werden, desto weniger Kompromisse müssen wir eingehen.“

Oetken bekannte sich zu einer kompromisslosen Klimapolitik. Andere Partei hübschten ihre Wahlprogramme nur grün an, aber „wir sind und bleiben das Original“, sagte sie unter kräftigem Applaus der Wahlversammlung. „Klima- und Umweltschutz sind in unserer DNA fest verankert!“ Die Klimaziele dürften nicht hinter die Energiekrise, soziale Schieflagen, eine wachsende Zahl von Geflüchteten und eine immer sichtbarer werdende Armut zurückfallen.

Zentrales Thema der kommenden fünf Jahre: Mobilitätswende

Als zentrales Thema der kommenden Wahlperiode benannte Oetken die Mobilitätswende. Die Stadtbahn werde sogar das Thema der nächsten Wahlperioden sein.

Oetken warb auch für ihren Wahlkreis Gaarden-Süd. Der Stadtteil habe Potenzial. Ihm fehle aber deutlich die grüne Handschrift.

Samet Yilmaz hält ein Plädoyer für Gaarden

Den Blick nach Gaarden teilte Samet Yilmaz. Das Mitglied im Ortsbeirat Gaarden griff erfolgreich nach Platz 2 auf der Wahlliste. Er trete für Vielfalt und gegen soziale Ausgrenzung an, sagte Yilmaz und legte den Finger in die Wunde: „Die meisten Menschen in Gaarden fühlen sich von Politik nicht mehr angesprochen.“

Die zweite und dritte Generation von Einwanderern verlangten mehr als nur Fürsprache, nämlich Teilhabe, sagte der Gaardener. Dazu bräuchten sie „mehr Vorbilder von Menschen mit Migrationshintergrund“. Yilmaz: „Wir müssen klarmachen, dass Ökologie und soziale Gerechtigkeit kein Widerspruch sind.“ Die Wahlversammlung wählte Yilmaz mit nur einer Gegenstimme auf Platz 2.

Etablierte Ratsleute auf den vorderen Plätzen

Der Mann vom Ostufer ist das einzige neue Gesicht unter den ersten sechs Kandidierenden auf der abwechselnd mit Frauen und Männern besetzten grünen Wahlliste. Ihm folgen mit der Kulturpolitikerin Bettina Aust, dem Wirtschaftspolitiker Dirk Scheelje, der Schulpolitikerin Andrea Haake und dem Digitalpolitiker Sven Krumbeck vier etablierte Ratsmitglieder. Sie wurden mit breiten Mehrheiten gewählt.

Erst auf Platz 7 findet sich mit der studierten Finanzmanagerin und Tec-Unternehmerin Louisa Wiethold eine neue Figur auf der kommunalpolitischen Bühne. Die 28-Jährige fiel mit der Forderung auf, „Mensch und Natur wieder vor das Kapital zu stellen“. Die Wahlversammlung bescherte ihr das drittbeste Wahlergebnis des Tages.

Arne Stenger unterliegt in zwei Kampfkandidaturen

Bis dahin hatte es keine Kampfkandidaturen gegeben. Erst auf Platz 8 traten drei Männer gegeneinander an. Der Physiker und Klimaschutzberater Jürgen Meereis setzte sich gegen die Ratsherren Arne Stenger und Hinnerk Kändler durch.

Fraktionsvize Stenger, ein anerkannter Leistungsträger der grünen Ratsfraktion, unterlag überraschend auch in einem Vierkampf um Platz 10 dem Rechtsreferendaren Maik Kristen. Erst auf Platz 14 kam Stenger zum Zug. Er hat allerdings mit dem Blücherplatz einen Wahlkreis, den der Grüne auch direkt gewinnen kann.

Auf der Wahlversammlung lag erstmals auch das 120-seitige Wahlprogramm der Kieler Grünen aus. „Ein Programm, das Maßstäbe setzt“, rühmte der Kreisvorsitzende Philipp Walter. Fragt sich, was für die Kommunalwahl maßgeblich ist: das Programm oder das Personal. So oder so: Erklärtes Wahlziel der Grünen ist es, stärkste Fraktion in der kommenden Ratsversammlung zu werden.