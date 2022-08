Die Zahl der Grundschülerinnen und Grundschüler wird in den kommenden Jahren wachsen. Diesen August kommen rund 2100 Kinder in Kiel in die erste Klasse.

Für 2105 Kinder geht es am Mittwoch in Kiel zum ersten Mal zur Schule. Die Schulrätin Bettina Becker rechnet mit einem Aufwärtstrend der Schülerzahlen in den kommenden Jahren.

