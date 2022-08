Kiel. Die Zeit ohne ein Löschboot für die Feuerwehr Kiel nähert sich dem Ende. Im Sommer 2024 soll ein 15 Meter langer Neubau nach Kiel kommen. Den Auftrag für das Hilfeleistungslöschboot hat die Stadt jetzt der finnischen Kewatec Werft erteilt.

Der Name Kewatec ist in der Szene bekannt. Die auf Aluminium-Boote spezialisierte Werft baut an ihren Standorten in Kokkola und Porvoo Spezialschiffe für Seenotretter, Lotsen und das Militär. Das neue Boot für die Kieler Feuerwehr wird 15 Meter lang und soll mit zwei Jetantrieben extrem wendig sein, um so auch in alle Sporthäfen hineinzukommen.

Werft baut auch für Marine und Seenotretter

„In der nächsten Woche kommen Vertreter der Werft nach Kiel für die Auftaktbesprechung“, so Markus Möse, Sachgebietsleiter Technik bei der Feuerwehr Kiel. Danach geht es an die Realisierung. Die im Vertrag geforderte Bauzeit von 24 Monaten wird die Werft vermutlich unterschreiten.

Der gerade an Island ausgelieferte neue Seenotrettungskreuzer „Sveinbjörn Sveinbjörnsson“ brauchte nach der Auftragsvergabe gerade mal zwölf Monate bis zur Auslieferung. Das Kieler Boot könnte damit auch schon Ende nächsten Jahres Gestalt annehmen.

Ausgestattet wird das Kieler Boot mit zwei Wasserstrahl-Jetantrieben, mit denen das Boot auch hohe Geschwindigkeiten erreichen kann und sehr manövrierfähig ist.

Der Neubau bekommt einen Hybridantrieb, der auch aus Batterien gespeist werden kann. Bis zu zwei Stunden soll das Boot so mit sechs Knoten fahren können. „Damit ist es möglich, zum Beispiel den Ausbildungsbetrieb ganz ohne Emissionen zu fahren“, so Möse.

Deutsche Werften hatten kein Interesse

Erfahrungen mit Produkten der Werft Kewatec haben in Deutschland bereits die Feuerwehr Friedrichshafen und die Fischereiaufsicht in Mecklenburg-Vorpommern. Aber auch Feuerwehren in der Schweiz und Skandinavien nutzen die Boote von Kewatec.

Warum aber baut eine Werft aus Finnland für Kiel? An der europaweiten Ausschreibung für das Hybrid-Löschboot der Feuerwehr Kiel hatte sich keine einzige deutsche Werft beteiligt. „Wir hatten nur zwei Angebote. Beide kamen aus Finnland“, so Möse.