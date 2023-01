﻿Streit über Zukunft der Holstenstraße: Grüne fordern mehr Wohnraum

Was muss passieren, damit die Holstenstraße wieder blüht? Nach der massiven Kritik von CDU und FDP am Kurs der Stadtverwaltung verteidigen die Kieler Grünen Oberbürgermeister Ulf Kämpfer. Nicht fehlende Parkplätze seien der Grund für die Probleme der Kaufleute. Sondern eine falsche Mischung aus Wohnungen und inhabergeführten Geschäften.

Kiel. Die Debatte über einen möglichen Zusammenhang zwischen den wirtschaftlichen Sorgen der Innenstadtgeschäfte und der Parkplatzsituation in Kiel geht weiter. Philipp Walter, Kreisvorsitzender der Kieler Grünen, hält die Kritik von CDU und FDP an der Parkplatzsituation für unangebracht.

Nach Überzeugung von Walter ist das zentrale Problem in der City die Struktur der Immobilieneigentümer, „die im Ergebnis zu einer Vielzahl von Filialisten und hohen Mieten führt“. Es fehle in der Holstenstraße an Wohnraum und an Geschäften, die von Eigentümern geführt werden.

Zukunft der Kieler Innenstadt: Eignet sich Tübingen als Vorbild?

„Es ist deshalb wichtig, dass noch mehr Wohnraum in der direkten Innenstadt geschaffen wird und dass der bestehende nicht als Spekulationsobjekt dienen darf, sondern auch tatsächlich als Wohnraum genutzt werden muss.“ Nach dem Vorbild der Stadt Tübingen schlägt Walter vor, mit einer Zweckentfremdungssatzung zu arbeiten, die verbietet, nutzbaren Wohnraum leer stehen zu lassen.

Der neue Kreischef der Kieler Grünen: Philipp Walter. © Quelle: Thomas Eisenkrätzer

Zukunft der Kieler Holstenstraße: Grünen-Chef widerspricht Ruf nach mehr und günstigeren Parkplätzen

„Die Attraktivität der Innenstadt misst sich nicht an der Zahl kostenloser oder billiger Parkmöglichkeiten für Autos, sondern an der Vielfalt des Einzelhandels und der Aufenthaltsqualität“, sagt Walter. Der Kieler Grünen-Chef nennt mit Blick auf die bürgerlichen Parteien den Ruf nach mehr und günstigeren Parkplätzen „ein Zeugnis mangelnder eigener Ideen und Konzepte“.

CDU und FDP hatten der Rathaus-Kooperation aus SPD und Grünen sowie Oberbürgermeister Ulf Kämpfer schwere Fehler in den Innenstadtpolitik vorgeworfen. Es fehle eine gesamteinheitliche Planung und ein ausreichendes Angebot an kostengünstigen Parkplätzen – so der Vorwurf. Kämpfer hatte im Interview mit den Kieler Nachrichten betont, dass zu hohe Parkgebühren nicht das Problem seien. Der vorhandene Parkraum müsse aber effizienter genutzt werden.