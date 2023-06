﻿Kieler Kitas setzen auf Wechselbüddel statt Plastik-Wäschesäcke

Kiel. Die Kieler Kindertagesstätten wollen Müll vermeiden. Vor allem Einweg-Plastiksäcke für schmutzige Wäsche der Kinder sind ihnen ein Dorn im Auge. Deshalb sind 50 Kitas jetzt mit wiederverwendbaren Wäschebeuteln aus Recyclingmaterial ausgestattet worden. Die „Wechselbüddel“ zeigen, wie aufwendig Nachhaltigkeit sein kann – und teuer.

Das Projekt ist Teil des Ziels, Kiel zur „Zero-Waste-City“ zu machen. Denn täglich wird Kleidung von Kita-Kindern schmutzig und nass. Diese Wäsche wird dann den Eltern in Plastiksäcken mitgegeben. Täglich können Hunderte davon anfallen. Um das zu ändern, hat sich die Landeshauptstadt auf die Suche nach einer Alternative gemacht.

Kieler Wechselbüddel: wasserdicht, verschließbar, waschbar und nachhaltig

Das war gar nicht so einfach, wie Hannah Bahr berichtet. Sie ist Projektkoordinatorin Bildung für nachhaltige Entwicklung im Büro der Stadtpräsidentin. „Uns war wichtig, dass die Beutel wasserdicht, verschließbar, waschbar und nachhaltig sind. Auf dem freien Markt war so etwas nicht zu finden“, so Bahr.

In Zusammenarbeit mit der Kieler Näherei „Umtüten“ kam es zu einer Kooperation mit einem Hersteller aus dem Münsterland, der ein Produkt nach den Kieler Vorgaben entwickelte: Beutel aus recyceltem Polyurethan (PU) mit verschweißten Nähten. „Das gibt es sonst nicht“, so Bahr. Fünf Kitas haben seit Januar 100 dieser Beutel getestet – mit Erfolg.

50 weiteren Kitas, die sich darum beworben hatten, sind nun 795 dieser Wechselbüddel übergeben worden. Insgesamt werden sie für 3500 Kinder eingesetzt. Fällt Schmutzwäsche an, bekommen die Eltern sie im Wechselbüddel mit nach Hause, wo sie den Beutel nach Gebrauch waschen. Anschließend bringen sie ihn wieder mit zur Kita.

Wechselbüddel-Warteliste für weitere Kitas in Kiel

Bezahlen müssen die Eltern nichts. „Die Finanzierung erfolgt über das Preisgeld aus dem Nachhaltigkeitspreis, den die Stadt Kiel 2021 gewonnen hat“, erklärt Hannah Bahr. Die Kosten für die Neuentwicklung sind hoch: 15 Euro fallen pro Stück an. Für alle knapp 900 hergestellten Exemplare ergibt sich ein Betrag von rund 13 500 Euro. Damit zehrt das Projekt fast die Hälfte des Preisgeldes von 30 000 Euro auf.

Allerdings haben bereits weitere Kitas Interesse gezeigt. „Die Resonanz ist super. Deshalb überlegen wir, wie wir das Projekt verstetigen können, etwa über Sponsoren“, so Bahr. Einrichtungen, die ebenfalls am Wechselbüddel-Verleihsystem teilnehmen wollen, können sich unter der E-Mail-Adresse bne@kiel.de melden, um auf die Warteliste genommen zu werden.

