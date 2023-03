﻿Kieler Kripo-Leiter: Kinder werden zunehmend als Tatverdächtige erfasst

Der Kieler Kripo-Leiter Thorsten Steffens spricht im Interview unter anderem über Messerangriffe in Kiel und die zunehmende Zahl an Kindern, die bei Straftaten als Opfer oder Tatverdächtige erfasst werden.

Kiel. Messerangriffe, Jugendgewalt oder Drogenhandel: Thorsten Steffens, Leiter der Kieler Kriminalpolizei, spricht im Interview über die Erkenntnisse aus der aktuellen Polizeilichen Kriminalstatistik für die Landeshauptstadt.

Zuletzt gab es eine gefühlte Häufung von Meldungen über Straftaten mit Messereinsatz. Taten wie im Regionalexpress in Brokstedt mit zwei Toten verstärken diesen Eindruck. Wie sehen Sie diese Entwicklung mit Blick auf die Polizeidirektion Kiel?

Thorsten Steffens: Wir haben in den letzten drei Jahren jeweils um die 120 Straftaten registriert, bei denen ein Messer eingesetzt wurde. Das schwankt nur minimal. Natürlich ist vor dem Hintergrund der medialen öffentlichkeitswirksamen Berichterstattung hier in letzter Zeit ein besonderer Fokus festzustellen. Das galt auch für Straftaten in Kiel, wie am Bahnhof Ende 2022. Dieser Fall zum Beispiel taucht aber noch nicht in der PKS auf, weil die Ermittlungen bis ins Jahr 2023 angedauert haben. Ob das nun wirklich eine Lageverschärfung ist, oder ob das Thema aufgrund der intensiveren Berichterstattung deutlicher in das Bewusstsein der Öffentlichkeit dringt, muss man anhand der weiteren Entwicklung abwarten.

Sie sprachen den Bahnhof an. Wie ist dort sowie beim Messerangriff im November 2022 vor der Bar Mum&Dad im Ziegelteich der Ermittlungsstand?

Es wird gegen mehrere Tatverdächtige ermittelt. In welcher Weise und ob sie tatsächlich an den Taten beteiligt waren, ist noch nicht abschließend geklärt und weiterhin Bestandteil der Ermittlungen. Vor Kurzem haben sich neue Ermittlungsansätze ergeben, denen noch nachgegangen werden muss. Aus ermittlungstaktischen Gründen können wir dazu zurzeit jedoch keine näheren Angaben machen.

Kriminalität in Kiel: Anteil der Tatverdächtigen bei den Kindern ist angestiegen

Unter anderem mit Blick auf den Fall in Heide sind Straftaten von Kindern ein weiteres derzeit öffentlich diskutiertes Thema. Was lässt sich über die Entwicklung im Bereich der Kieler Polizei sagen?

Sowohl bei den Zahlen der Tatverdächtigen als auch den Opferzahlen müssen wir registrieren, dass die unter-14-Jährigen zunehmend beteiligt sind. Das könnte darauf hindeuten, dass vermehrt auch Straftaten dieser Altersgruppe untereinander begangenen worden sind. Das ist eine Entwicklung, die wir in dieser Form im Jahr 2022 erstmalig mit einem stärkeren Ausschlag registriert haben. Somit ist es jetzt noch zu früh, daraus Hintergrundinformationen abzuleiten. Bei den Opferzahlen müssen wir berücksichtigen, dass wir Opfer nur bei bestimmten Straftaten, die insbesondere gegen die persönliche körperliche Integrität gerichtet sind, in der Statistik erfassen. Dies spricht dafür, dass Kinder sowohl als Opfer als auch als Täter öfter bei Körperverletzungen oder bei Raubtaten beteiligt sind. Insgesamt ist der Anteil der Tatverdächtigen bei den Kindern von drei Prozent im Jahr 2018 auf über vier Prozent im Jahr 2022 angestiegen.

Mehr Menschen in Kiel sind 2022 Opfer von Straftaten gewesen

Stichwort Opferzahlen: Diese sind in der PKS erstmals seit Jahren wieder gestiegen – obwohl es vergleichsweise weniger Straftaten gab. Woran liegt das?

Die Tatsache, dass wir höhere Opferzahlen erfasst haben, liegt zum Teil an Verschiebungen von Delikten. Wie gesagt: Wir erfassen Opfer nur bei Taten, die gegen die persönliche körperliche Integrität gerichtet sind, bei Diebstahldelikten zum Beispiel nicht. Eine Schlussfolgerung wäre, dass der Anteil der Rohheitsdelikte im Verhältnis zu den Gesamtdelikten leicht zugenommen hat.

Es ist bekannt, dass die Fallzahlen im Bereich der Kinderpornografie deutlich steigen. Das lässt sich in der PKS so nicht ablesen. Woran liegt das?

Wir haben insbesondere im Bereich sexueller Missbrauch von Kindern die Situation, dass wir die Fülle der Straftaten längere Zeit bearbeiten und deswegen in einem jährlichen PKS-Bericht kein genaues Abbild geben können. Derzeit ist es so, dass wir einen deutlichen Anstieg der Fallzahlen in der Bearbeitung feststellen. Daher haben wir in den letzten Jahren die Zahl der Kolleginnen und Kollegen, die in dem Themenfeld Kinderpornografie in der Sachbearbeitung beschäftigt sind, kontinuierlich anwachsen lassen. Die Kolleginnen und Kollegen sind neben den zunehmenden Fallzahlen durch die intensive Auswertung amerikanischer Behörden auch mit steigenden Kapazitäten von Speichermedien belastet. Dazu kommt, dass Qualität und Umfang der kinderpornografischen Bilder und Videos in den letzten Jahren deutlich angestiegen sind.

Polizei in Kiel kümmerte sich vermehrt um organisierten Drogenhandel

Beim Thema Rauschgift fallen die Zahlen in der PKS hingegen ab. Inwieweit liegt das an einem geänderten Schwerpunkt in der Ermittlungsarbeit?

Im Bereich Rauschgiftkriminalität haben wir insgesamt eine leicht rückläufige Zahl der Fälle. Das darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass Betäubungsmittel nahezu überall verfügbar sind. Die rückläufige Zahl liegt sicherlich auch daran, dass wir uns als Polizei verstärkt um große Verfahren im Bereich des Handeltreibens gekümmert haben. Es ist ja auch berichtet worden, dass es internationalen Sicherheitsbehörden gelungen ist, bestimmte Verschlüsselungssysteme zu knacken, und Erkenntnisse daraus auch deutschen Ermittlungsbehörden zur Verfügung gestellt wurden. Solche Verfahren sind dann auch im Bereich Kiel und in Schleswig-Holstein geführt worden.

Haben Sie dadurch einen neuen Einblick in das organisierte Drogengeschäft in Kiel erhalten?

Die Erkenntnisse haben dazu geführt, dass wir Ermittlungsverfahren gegen zum Teil schon bekannte Personen aus dem Bereich der Rauschgiftkriminalität führen konnten, so dass wir dort unsere Erkenntnisse verdichten konnten. Dass wir jetzt ganz neue Erkenntnisse gewonnen haben, kann man eher nicht sagen.

Fahrraddiebstahl in Kiel: Räder sind teilweise nicht sicher genug abgestellt

In Kiel sind Fahrraddiebstähle immer ein Thema. Hier haben Langfinger im vergangenen Jahr wieder öfter zugegriffen…

Der Anstieg im Bereich der Fahrraddiebstähle ist aus meiner Sicht im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass die Fahrradmobilität gestiegen ist. Es werden mehr Fahrräder im öffentlichen Raum abgestellt – und das zum Teil eben nicht sicher genug. Nach Möglichkeit sollte man dazu geschlossene Räume nutzen, beziehungsweise Schlösser verwenden, die dem Wert des Fahrrads angemessen sind, um den Langfingern den Riegel vorzuschieben.

Auf welches Deliktsfeld möchten Sie persönlich noch einmal hinweisen?

Ein wichtiges Anliegen ist mir immer die Wachsamkeit zum Schutz vor Betrugsstraftaten. Dies gilt besonders für Kontaktaufnahmen per Telefon, E-Mail oder über Messenger-Dienste, bei denen Menschen angesprochen werden, und relativ schnell versucht wird, sie zu Überweisungen oder Übergaben von Schmuck oder Bargeld zu drängen. Hier lautet der Appell wachsam zu sein, wenn vermeintliche Angehörige Opfer von Verkehrsunfällen werden oder vorläufig festgenommen worden sein sollen. Dann sollte man bitte über bislang bekannte Kommunikationswege Kontakt zu seinen echten Angehörigen aufnehmen. Dass wird in der Regel zur Erkenntnis führen, dass da gar nichts passiert ist, sondern dass hier eine Betrugsmasche abläuft. Gleiches gilt für die Masche des falschen Polizeibeamten oder das vermeintliche Super-Angebot im Internet, das meist nur Fake ist, und in der Regel als Betrugsmasche genutzt wird, um an das gute Geld von Geschädigten zu kommen.