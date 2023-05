﻿Kieler LGBTQ-Szene demonstriert gegen Queerfeindlichkeit

Kiel. Mit viel Farbe und Kreativität haben Menschen am Wochenende in Kiel an mehreren Orten für die Rechte und Akzeptanz der LGBTQ-Szene demonstriert. Für besonderes Aufsehen sorgte dabei der Dragwalk, der am Sonntag durch die Innenstadt zur Kiellinie zog. Über 50 Menschen zeigten sich in bunten Kostümen. Angeführt von einer Dragqueen auf einem Rad führte der Zug zur Picknick-Wiese hinter dem Geomar-Institut. Dort kamen am Nachmittag über 100 Menschen zusammen.

Mit der Aktion wollte der Verein CSD Kiel auf die Kulturwochen vom 27. Juni bis zum 9. Juli aufmerksam machen. Höhepunkt ist die große CSD-Demonstration am 8. Juli. Begleitet wurde der Umzug bei frühlingshaften Bedingungen durch die Fahrradstaffel der Polizei Kiel. Zwischenfälle gab es keine.

Bereits am Sonnabend hatten sich Aktivisten und Aktivistinnen zu einer Demonstration auf dem Blücherplatz versammelt. Etwa 40 Menschen hatten dort von 14 bis 17 Uhr unter dem Motto „Queerfeindlichkeit ankreiden“ ihre Sorgen zum Ausdruck gebracht. Es ging dem Organisationsteam dabei um Anfeindungen und Beleidigungen im Alltag sowie die Angst vor Ausgrenzung und Vorurteilen.

Mit Kreide wurden von den Teilnehmenden Erlebnisse aus dem Alltag in Kiel auf den Asphalt gemalt und auch Botschaften an die Gesellschaft formuliert. Die Stadt Kiel hatte für die Kundgebung extra einen Teil des Blücherplatzes mit Barrieren abgesperrt.