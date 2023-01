﻿Lindenau-Areal in Kiel soll an Helge Petersen gehen

Anwalt und Investor mit Herz fürs Maritime

Helge Petersen ist gelernter Bankkaufmann, Jurist – und Liebhaber des Maritimen. 2007 gründete der Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht die Kanzlei Helge Petersen & Collegen mit heutigem Sitz im ehemaligen Sparkassengebäude in Kiel-Wellingdorf. Petersen versteht es glänzend, sich als Kämpfer für Verbraucherrechte in Szene zu setzen. Auf der Internetseite seiner Kanzlei heißt es: „Es gilt, die negativen Auswüchse der Bankenwelt zu bekämpfen und deren Akteure durch gerichtliche Erfolge und konsequente Öffentlichkeitsarbeit zu zähmen.“ Einen Namen machte sich Petersen bundesweit mit einer Welle von Klagen und Gerichtsurteilen gegen Banken wegen des Vorwurfs der Falschberatung bei Fondsprodukten. Die Umtriebigkeit des Anwalts ist damit jedoch nur unzureichend beschrieben – auch als Investor trat er bereits in Erscheinung. 2020 übernahm er aus der Insolvenz heraus das Gelände der Friedrichsorter Rathje-Werft, wo er als Nachfolgegesellschaft die Yacht- und Bootswerft Marina Rathje GmbH gründete – als Zentrum für Traditionssegler und Holzbootbau. Für Schlagzeilen sorgte Petersen auch, als er zum Schrottpreis den ausgedienten Nordmolen-Leuchtturm in der Wik kaufte, den er in Friedrichsort wieder aufstellen will. Dieses Projekt stößt allerdings auf den Widerstand der Stadt. Derzeit liegt der Leuchtturm auf dem ehemaligen Gelände der Firma Consist in der Falklandstraße, das Petersen ebenfalls gehört.