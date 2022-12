﻿Kiel sammelt Daten für den neuen Mietspiegel

Die Strompreisbremse soll Verbraucher vor den Folgen gestiegener Energiekosten schützen. Auch die Erneuerbaren sollen sich an der Finanzierung beteiligen. Das will die Branche auch. Doch sie warnt: Wenn das Gesetz so kommt wie geplant, dann droht ein Einbruch beim Ausbau der Erneuerbaren.