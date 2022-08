Kultur zum Anfassen, Mitmachen und Bestaunen: Zum ersten Mal seit 2019 findet am Freitag in Kiel wieder die Museumsnacht statt. 30 Ausstellungshäuser und kulturelle Einrichtungen öffneten um 19 Uhr ihre Türen und haben noch bis Mitternacht viele spannende Veranstaltungen im Angebot.

Kiel. Emil schlägt mit dem Hammer zu – erst daneben, beim zweiten Hieb trifft er den silbernen Metallzylinder. Die Pharmazeutin Dr. Anja Keil hebt die Vorrichtung an: Zum Vorschein kommt eine kleine Tablette, die Emil durch seinen Schlag aus Pulver zusammengepresst hat. Der Achtjährige gehört mit seinem kleinen Bruder Lukas und seiner Mutter Anna Hehn zu den ersten Gästen in der Medizin- und Pharmaziehistorischen Sammlung, die ihre Türen zu einer ungewöhnlichen Uhrzeit geöffnet hat.

Denn zum ersten Mal nach zwei Jahren Corona-bedingter Pause findet in Kiel am Freitag wieder die Museumsnacht statt. Viele Museen und kulturelle Einrichtungen empfangen seit 19 Uhr und noch bis Mitternacht Besucherinnen und Besucher. In diesem Jahr beteiligen sich so viele Häuser wie noch nie: An 30 Orten rund um die Förde gibt es nicht nur Ausstellungen zu erleben, sondern auch Mitmachaktionen, Führungen, Live-Musik und Vorträge. Für Essen und Getränke sorgen Museumscafés und Foodtrucks.

Um schnelle Transfers zwischen den Veranstaltungsorten zu ermöglichen, pendelt den ganzen Abend der „Museumsexpress“-Bus zwischen den Ausstellungshäusern auf dem Westufer. Über die Förde kommen Besucher im Halbstundentakt per Schiff – neben einer Fördefähre ist die historische „MS Stadt Kiel“ unterwegs. Als Ticket dient das blaue Armband, das heute Abend an vielen Handgelenken zu sehen ist. Es berechtigt gleichzeitig zum Eintritt in alle teilnehmende Museen.

Vielfältiges Programm: Von Computerspielen bis Stelzenkunst

Die Vielfalt des Kulturangebots ist groß: Im Warleberger Hof werden immer zur vollen Stunde Führungen durch die aktuellen Ausstellungen angeboten, ab 22 Uhr spielt dort Wagners Salonquartett ein „Bordkonzert“. Auf dem Campus der Fachhochschule Kiel können Besucher unter anderem „Pac-Man“ auf einem Heimcomputer aus den 70er-Jahren spielen. Und vor dem Schifffahrtsmuseum Fischhalle stellt die Stelzenkunst-Gruppe „Oakleaf“ ab 22 Uhr eine Reise durch die Tiefen der Weltmeere dar. Drei Beispiele aus dem umfangreichen Programm der Museumsnacht – alle Angebote sowie die Fahrpläne der Busse und Schiffe sind unter museumsnacht-kiel.de zu finden.

Die Leiterin der Medizin- und Pharmaziehistorischen Sammlung Eva Fuhry ist froh, dass nach der Corona-Zeit die Besucher nun wieder normal ins Museum kommen können: „Ich mag den direkten Kontakt zu den Leuten, und der tut auch den Mitarbeitern gut.“ Das Besondere an der Museumsnacht sei, dass das Team individuell auf die Besucher eingehen könne. So sei es viel leichter, die Menschen zu erreichen als mit einem Text in der Ausstellung.

Von Ben Bukes