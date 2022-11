Kieler Nachrichten laden heute zum Laternenlauf 2022 in den Schrevenpark

„Ich geh mit meiner Laterne“: Nach einer Coronapause laden die Kieler Nachrichten heute wieder zum traditionellen Laternenlauf am Schrevenpark in Kiel. Infos zum Treffpunkt und was in diesem Jahr neu ist – ein Überblick.

Kiel. Es ist wieder so weit: Heute ab 18 Uhr wird sich am Schrevenpark in Kiel wieder zum traditionellen Laternenumzug der Kieler Nachrichten in Kooperation mit dem KMTV getroffen. Nachdem die letzten beiden Umzüge pandemiebedingt ausfallen mussten, können sich Klein und Groß nun wieder auf den abendlichen Lichterbummel freuen.

Zu den letzten Laternenumzügen der Kieler Nachrichten kamen zwischen 800 und 1000 Menschen, in diesem Jahr wird mit etwa 500 Teilnehmern gerechnet.

Heute Laternenumzug der Kieler Nachrichten

Treffpunkt ist am Mittwoch, 2. November, am Bouleplatz neben dem Café Castello. Um 18.15 Uhr zieht der Umzug los und wird von den Spielmannszügen TV-Jahn und Holsatia musikalisch begleitet.

Die Jugendfeuerwehr Suchsdorf sorgt für sichere Wege, auch Sanitäter werden vor Ort sein. Und eines darf sicherlich nicht fehlen: die Laternen! Ob selbstgebastelt oder selbst gekauft, in diesem Jahr werden die Familien gebeten, ihre eigenen Laternen mitzubringen.

Laternenumzüge haben regional verschiedene Ursprünge

Die Tradition der Laternenumzüge führt in katholischen Regionen auf die Beerdigung des Sankt Martin zurück. Dieser starb zwar schon am 8. November, allerdings wurde er erst am 11. November unter großer Beteiligung der Bevölkerung beerdigt, zu der damals ein Lichterfest veranstaltet wurde. Deshalb wurde dieser Tag auch zu seinem Gedenktag, folglich findet das Laternelaufen in einigen Regionen zum St. Martinstag am 11. November statt.

Im evangelischen Raum hat sich der Laternenumzug mit dem Martinisingen zum Namenstag Martin Luthers am 10. November etabliert. Im alemannischen Raum wiederum ist der Brauch der Räbenlichter weit verbreitet. Räbenlichter wurden früher aus Herbstrüben zu traditionellen Laternen geschnitzt. Im Mittelalter waren Rüben ein Grundnahrungsmittel: bei der Ernte der letzten Früchte stellten die Kinder aus den Früchten Laternen her, die sie auch schon damals auf kleinen Umzügen mit einer Kerze bestückt vor sich hertrugen.