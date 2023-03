﻿Kiels OB Kämpfer über „Letzte Generation“: „Auf diesem Weg werden die Aktivisten doppelt scheitern“

Das Schreiben der „Letzten Generation“ mit einer ultimativen Forderung an die Kieler Politik hat am Donnerstag für Kritik in der Ratsversammlung gesorgt, traf dort aber auch auf Verständnis. Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) erklärte dort, wie seine Botschaft an die Straßenblockierer ausfällt.

Kiel. Die Kieler Ratsversammlung hat mit einer emotionalen Debatte auf die Klebe-Aktionen von Klimaaktivisten der Gruppe „Letzte Generation“ und das Gesprächsangebot von Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) an die Gruppe reagiert. Gegen Widerstände etwa aus CDU und FDP legte Kämpfer dar, weshalb er es durchaus für sinnvoll halte, mit den Straßenblockierern zu reden – was er auch bereits getan habe.

Eine echte Kieler Macherin stand hingegen gleich zu Beginn der Sitzung am Donnerstag im Mittelpunkt: Edda Hinrichsen wurde eine der höchsten Auszeichnungen der Stadt verliehen. Stadtpräsident Hans-Werner Tovar überreichte ihr die Andreas-Gayk-Medaille für das jahrzehntelanges Engagement zum Erhalt des Alten Botanischen Gartens.

Engagement für Botanischen Garten Kiel: Andreas-Gayk-Medaille für Edda Hinrichsen

Ohne Edda Hinrichsen gäbe es „einen der schönsten Orte Kiels heute nicht mehr“, sagte Tovar. Ihr sei unter anderem „zu verdanken, dass das Gelände am Schwanenweg nicht für einen Hubschrauberlandeplatz der Uniklinik überbaut wurde“. Hinrichsen ist Gründungsmitglied des Vereins zur Erhaltung und Förderung des Alten Botanischen Gartens Kiel und war bis 2022 seine Vorsitzende. „Ich kann diese Ehre kaum fassen“, sagte sie voller Dank.

Dann wurde es deutlich ernster: Auf Initiative der SSW-Fraktion kam es zur Aktuellen Stunde zu den Forderungen der „Letzten Generation“. Die Gruppe hatte mit einem Brief etwa den Oberbürgermeister aufgefordert, sich im Bund für einen Gesellschaftsrat aus gelosten Mitgliedern einzusetzen. Diese sollen demnach erarbeiten, wie Klimaneutralität bis 2030 in Deutschland zu erreichen ist.

Die „Letzte Generation“ verband diese Forderung allerdings mit einem Ultimatum. Mitglieder hatten sich im März bereits zweimal am Asphalt festgeklebt und damit für Staus in Kiel gesorgt. „Die Störung werden wir einstellen, wenn wir von Ihnen eine Reaktion bekommen, die es unserem Gewissen erlaubt, aufzuhören“, heißt es in ihrem Schreiben.

Kieler Rat: SPD und Grüne mit Verständnis für Gruppe „Letzte Generation“

Ulf Kämpfer bot daraufhin das Gespräch an, betonte aber, sich nicht nötigen oder erpressen zu lassen. Während SPD und Grüne im Rat ein gewisses Verständnis für die Aktionen zeigten, kritisierte der SSW, „dass ein Losentscheid zur Besetzung eines Gesellschaftsrats absehbar Minderheiten und marginalisierte Bevölkerungsteile unterrepräsentieren wird“, so der Fraktionsvorsitzende Marcel Schmidt.

Zudem könne das „Thema Klimaschutz nicht komplett aus der Verantwortung unserer repräsentativen Demokratie herausgelöst und damit entdemokratisiert“ werden. So sahen es auch die Liberalen im Rat. „Es ist besorgniserregend, dass die ,Letzte Generation’ meint, sie hätte das Recht, die demokratischen Institutionen mit ihren strafbaren Aktionen erpressen zu können“, so Annkathrin Hübner, stellvertretende Vorsitzende der FDP-Ratsfraktion.

Rainer Kreutz (CDU) sagte an die Adresse von Ulf Kämpfer: „Ihr Gesprächsangebot ist der falsche Weg. Mit der ,Letzten Generation’ sollten wir erst reden, wenn sie die Aktionen eingestellt hat.“ Mit dem Appell sei Kreutz zu spät, entgegnete der OB. Er habe sich bereits mit der Gruppe getroffen. Er habe sich dazu entschieden, weil die Drohungen in Kiel nicht so drastisch ausfielen wie etwa in Hannover.

Ulf Kämpfers Botschaft aus Kiel an die „Letzte Generation“

Zudem beziehe sich die „Letzte Generation“ auf die freiheitlich-demokratische Grundordnung, anders etwa als die Turbo-Klima-Kampf-Gruppe, die diese Ordnung verachte und mit der er auch nicht reden würde. „Ich habe klargemacht, dass ich nicht zum Verhandeln gekommen bin“, so Kämpfer. Den Forderungen werde er nicht nachkommen, aber reden helfe vielleicht.

Seine Botschaft: „Auf dem eingeschlagenen Weg werden die Aktivisten doppelt scheitern: Sie machen sich straffällig und sie erweisen dem Klimaschutz einen Bärendienst.“ Aus Kämpfers Sicht war das Gespräch ein Erfolg: „Ich habe die Hoffnung, dass wir diese Menschen zum demokratischen Dialog zurückführen können.“ Ob er eine Zusage erhielt, dass es keine weiteren Blockaden gibt, ließ er offen.