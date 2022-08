﻿Kieler Ostuferhafen erhält Millionen-Betrag vom Land Schleswig-Holstein

Kiel. Der Seehafen Kiel baut seine Position als wichtigte Drehscheibe im Frachtverkehr auf der Ostsee weiter aus. Obwohl der Umschlag auf der Route nach Klaipeda in Litauen zuletzt gesunken war, wird die Erweiterung vorangetrieben. Mit zwei neuen, mächtigen Rampen im Ostuferhafen können bald noch größere Fähren der Linie in der Landeshauptstadt anlegen. Dieses und weitere Vorhaben unterstützt das Land Schleswig-Holstein mit 6,7 Millionen Euro – und damit mehr als der Hälfte der Kosten.

Wirtschaftsminister Claus Ruhe Madsen (parteilos) machte sich am Freitag gemeinsam mit Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) selbst ein Bild vor Ort. Die neuen Rampen mit den Nummern 5 und 6 sind jeweils 30 Meter breit. Das sind zwei Meter mehr als an den bisherigen Anlegestellen. Damit kann eine neue Fährgeneration den Hafen anlaufen. Die beiden Anleger sind durch eine Steganlage getrennt, sodass zwei bis zu 250 Meter lange Fähren nebeneinander liegen können.

Zwei hydraulisch verstellbare Stahlrampen für RoRo-Fähren in Kiel

Die hydraulisch verstellbaren Stahlrampen sind für RoRo-Fähren konzipiert. Die Ladung wird also direkt auf das Schiff gefahren und später wieder herunter („Roll on, Roll off“), statt sie mit einem Kran zu bewegen. Nach diesem Verfahren betreibt die dänische Reederei DFDS die Verbindung zwischen Kiel und Klaipeda. Ganze Lastwagen oder nur deren Auflieger werden verschifft.

2021 war mit einem Umschlag von 2,9 Millionen Tonnen ein Rekordergebnis auf der Linie erzielt worden. Damit hat sich die jährliche Ladung innerhalb von zehn Jahren etwa verdoppelt. Die Mengen nehmen aber ab, seitdem Russland Krieg in der Ukraine führt. Der Seehafen schweigt sich darüber aus, wie groß der Rückgang konkret ist. Hafenchef Dirk Claus spricht von einem „leichten Mengenrückgang“. Bewerten will er die Entwicklung erst mit Ablauf des Jahres. „Wir haben kein Wachstum auf dieser Linie“, sagte er.

„Aufgrund der engen wirtschaftlichen Handelsbeziehungen in die Region, der besonderen geografischen Insellage des Baltikums und eines anhaltenden Fahrermangels geht die Seehafen Kiel GmbH & Co KG in Zukunft jedoch wieder von wachsendem Verkehr aus“, hieß es in einer Mitteilung. Deshalb dürfe die Hafenerweiterung nicht auf Eis gelegt werden, so Claus. „Das sind extrem wichtige Liegeplätze“, sagte er mit Blick auf die neuen Rampen.

11,2 Millionen Euro im Ostuferhafen verbaut

Durch die großen Kreuzfahrtschiffe im Ostuferhafen – wie zuletzt die 306 Meter lange Costa Diadema – werde es zuweilen für den Güterumschlag eng. Durch weitere Anleger werde das Be- und Entladen flexibler möglich sein. 11,2 Millionen Euro sind zuletzt im Ostuferhafen verbaut worden. Neben den beiden Anlegern, die kurz vor dem Abschluss stehen, sind Böden verbessert und die Gleisanlage erneuert worden. Damit können Fahrzeuge nun ohne Hindernis von der Nordwest- auf die Südwestfläche und zurück wechseln. Das Land übernimmt mit der jüngsten Förderung 60 Prozent der Kosten.

„Vor allem der Neubau der RoRo-Rampen, der Fähren neuester Generation den Weg nach Kiel ebnet, erhöht die Attraktivität und Wettbewerbsfähigkeit des Kieler Hafens nachhaltig“, sagte Claus Ruhe Madsen am Freitag. Der Frachtverkehr über die Ostsee als Kerngeschäft des Hafens werde gestärkt, so Ulf Kämpfer. „In den vergangenen 15 Jahren haben wir 200 Millionen Euro in den Hafen investiert, davon wurden 70 Millionen von Bund und Land gefördert“, sagte Kämpfer.

Der Abschluss der derzeitigen Arbeiten steht kurz bevor. Der erste Probeanlauf eines Schiffes an den neuen Rampen erfolgt am 20. September. Laut Dirk Claus wird dem Seehafen in anderthalb Jahren zudem die Hälfte der Fläche des stillgelegten Gemeinschaftskraftwerks zur Verfügung stehen. Dort sollen jedoch keine neuen Liegeplätze errichtet werden.