﻿Ziele der Ratsversammlung Kiel: Mehr Fernwärme, weniger Denkmalschutz, bessere Wochenmärkte

Die Kieler Ratsversammlung hat beschlossen, in der kommenden Wahlperiode einige Themen gezielt auf die Tagesordnung zu nehmen. So soll geprüft werden, ob mehr Fernwärme möglich ist und ob Solaranlagen auch auf Denkmalschutz-Dächern installiert werden können. Zudem sollen die Wochenmärkte attraktiver werden.

Kiel. Fernwärme soll in Kiel eine größere Rolle spielen – das wollen zumindest die Ratsfraktionen erreichen. Auf Initiativen jeweils von SSW und Linken beraten in der kommenden Legislaturperiode sowohl der Hauptausschuss als auch der Umweltausschuss darüber. Dem wurde jetzt in der Ratsversammlung zugestimmt. Darin soll aber auch berücksichtigt werden, ob in weit außerhalb liegenden Stadtteilen nicht auch Nahwärme oder alternative Formen besser wären. Je länger die Leitung, desto größer der Wärmeverlust, so Ratsherr Burkhardt Gernhuber (Linke) am Donnerstag. Damit steige auch der Preis für den Endverbraucher.