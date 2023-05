﻿Psychotherapeut aus Kiel warnt: Klimakrise löst psychische Krankheiten aus

Kiel. Volker Harbeck arbeitet seit 30 Jahren als Psychotherapeut, seit 1996 in eigener Praxis in Kiel. Nebenberuflich war Harbeck zehn Jahre lang am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH) angestellt, im Tumorzentrum und in der Orthopädie. Des Weiteren hat er zwei Jahre lang in einem Forschungsprojekt des Kinderschutzzentrums an einer Studie zum sexuellen Missbrauch von Kindern gearbeitet. Harbeck selbst hat sich intensiv mit den Fakten der Klimakrise beschäftigt – und seit 2015 sukzessive sein Leben und auch seine Arbeit in der Praxis umgestellt.

Herr Harbeck, was hat Sie dazu bewogen, Ihre Praxis neu auszurichten?

Volker Harbeck: Zum einen die unmittelbare Bedrohung durch die Klimakrise, die nach wie vor weitgehend verdrängt wird – und das in Zeiten, in denen wir noch etwas tun könnten. Psychische Gesundheit ist aber mit Aufrechterhaltung dieser Verdrängung nicht möglich. Zum anderen waren es (junge) Menschen, die in meine Praxis kamen und – oft zögerlich – über ihre Zukunftsängste sprachen, berichteten, dass sie entweder in anderen Vorgesprächen bei Kollegen und Kolleginnen oder in Vortherapien kein wirkliches Verständnis erlebt haben, sondern Formulierungen wie: „Sie müssen mal wieder Urlaub machen, fliegen Sie mal in die Sonne.“

Welche psychischen Auswirkungen kann die Klimakrise auf junge Menschen haben?

Eine Zukunftsaussicht zu haben, die aufgrund der vielfältigen Beeinträchtigungen durch Hitze, Dürre, aber auch Überschwemmungen, Orkane und vieles andere mehr unsere menschliche Zivilisation infrage stellt, löst berechtigte Ängste, Unsicherheit, Trauer, Wut und andere Gefühle aus. Denn durch diese – wiederum berechtigte – Zukunftserwartung müssen bisherige Lebenskonzepte neu definiert und gefunden werden. Eine tiefe Verunsicherung und Ängste sind die angemessene Folge, wenn junge Menschen erkennen, dass alles das, was ihnen Großeltern, Eltern, Lehrer und Lehrerinnen, ja, und auch Psychotherapeuten und Psychotherapeutinnen erzählt haben, für ihr Leben keine oder kaum mehr Gültigkeit hat.

Für die Klimakrise wird es keine schnelle Lösung geben. Wie kann man den jungen Menschen, die darunter leiden, trotzdem helfen?

Wir müssen jungen Menschen „Räume“ und Gelegenheiten geben, sich mit ihren berechtigten Gefühlen auseinandersetzen zu können – ich nenne das Vertrauensräume, die ich 2019 in meiner Praxis ins Leben gerufen habe. In einer „gefühlsphobischen“ Gesellschaft wie der unseren lernen junge Menschen nicht, dass es neben positiven Gefühlen, die überall, vor allem in den sozialen Medien, gehypt werden, auch viele andere Gefühle gibt, die uns lebendig halten. Gefühle, die extrem wichtige Funktionen haben und die zu unserem Leben gehören – eben Angst, Trauer, Wut, auch mal Gedanken von Verzweiflung und Resignation. Insbesondere jungen Menschen muss die Möglichkeit gegeben werden, sich an extrem widrige Lebensbedingungen anzupassen und Ideen für einen solidarischen, nicht-zerstörerischen Lebensstil zu entwickeln. Von Eltern, aber auch von Psychotherapeuten und Therapeutinnen, die selbst massiv verdrängen und weiter einen exorbitant konsumorientierten Lebensstil vorleben – die zum Beispiel fliegen, ein großes Auto fahren und sich auch politisch nicht dafür einsetzen, dass zumindest noch eine Abmilderung der Klimakatastrophe und ein zeitliches Hinausschieben in die Zukunft erreicht wird – , ist ein angemessenes Verhalten nicht zu erlernen.

