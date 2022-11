﻿Kieler Radiokinderkirche „RaKiKi“ sendet ein besonderes Weihnachtsprogramm

Ton ab: Stina und ihr Vater Martin Gregor, Pastor an der Luthergemeinde, nehmen per Digitalmikrofon Lieder für die Radiokinderkirche auf.

Kiel. Die ökumenische Radiokinderkirche "RaKiKi" sendet an Heiligabend und am ersten Weihnachtsfeiertag ein besonderes Weihnachtsprogramm. Das Programm kann an Heiligabend um 10 Uhr auf dem Offenen Kanal Lübeck, um 14 Uhr auf dem Offenen Kanal Westküste und um 16 Uhr auf dem Offenen Kanal Kiel empfangen werden. Am 25. Dezember geht es um 9 Uhr im TIDE-Radio weiter, um 11 Uhr auf dem Offenen Kanal Westküste und um 13 Uhr auf dem Offenen Kanal Kiel. Die ehrenamtlich produzierten Weihnachtssendungen für die offenen Kanäle in Schleswig-Holstein und Hamburg sind auch auf der Website der Radiokinderkirche zu finden.

Radiokinderkirche „RaKiKi“ in Kiel gewann bereits mehrere Preise

Die Ende März 2020 gestartete Radiokinderkirche ist ein ökumenisches Projekt der evangelischen Jakobi- und Luthergemeinde und der katholischen Pfarrei Franz von Assisi in Kiel, das im Zuge der Corona-Krise entstanden ist. Weil die Kindergottesdienste in den Kirchen während dieser Zeit oft ausfielen, wollte die RaKiKi ihren jungen Hörerinnen und Hörern zumindest einen Ersatz für die Ohren zu bieten. Mit vielfachem Erfolg: Seitdem konnte sie sogar verschiedene Preise gewinnen und mit den Preisgeldern Geräte zur Produktion der Sendungen anschaffen.