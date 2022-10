﻿Kieler Rathaus: Fünf-Tonnen-Trafo schwebt in den Innenhof

Es ist eine Aktion, die auffällt: Am Sonnabendvormittag ist das Areal vor dem Rathaus großräumig abgesperrt. Der Grund: Ein Spezialkran hebt einen tonnenschweren Trafo in den Innenhof. Unter Passanten herrscht Rätselraten, doch der Grund für den luftigen Schwertransport ist schnell erklärt.

Kiel. Flatterband vor dem Kieler Rathaus, fleißige Arbeiter, ein Kraftprotz von Autokran – und gespannte Blicke in die Luft: Am Sonnabendvormittag hängt an einem 75 Meter langen Ausleger ein grauer Container, der mehr als fünf Tonnen auf die Waage bringt. Viele Passantinnen und Passanten halten an, fragen sich, was da wohl in den Innenhof des Rathauses schwebt.

Es ist ein Trafo. Genauer: Eine mobile Umspannstation, die benötigt wird, weil in den kommenden Monaten die Stromversorgung der Kieler Stadtverwaltung auf Vordermann gebracht wird. Der alte Trafo des Rathauses ist in die Jahre gekommen und muss ausgetauscht werden. Damit während dieser Arbeiten weiter reibungslos Strom fließt, kommt übergangsweise besagte Umspannstation zum Einsatz. Ein Bypass sozusagen.