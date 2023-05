﻿Kieler Rathaus-Kooperation: Eine dritte Sondierungsrunde deutet sich an

Kiel. Mit welcher Partei verhandeln die Kieler Grünen über eine Kooperation in der kommenden Ratsversammlung? Diese Frage bleibt spannend, denn nach der zweiten Sondierungsrunde in dieser Woche gibt es offenbar noch kein eindeutiges Ergebnis. Es deuten sich weitere Sondierungen an.

Die Grünen als Sieger der Kommunalwahl hatten zunächst am Dienstag mit der SPD und am Donnerstag mit der CDU gesprochen. „Wir hatten zwei konstruktive Gespräche“, sagt Anke Oetken, Fraktionschefin der Grünen. Die Beratungen dauerten ihr zufolge jeweils dreieinhalb bis vier Stunden. Ausschlusskriterien sind dabei wohl nicht aufgetreten. „Die Tür ist bei beiden möglichen Partnern nicht zu.“ Über Details sei aber Stillschweigen vereinbart worden.

Kieler SPD: „Jetzt liegt es an den Grünen“

Ein erstes Treffen in kleiner Runde hatte es bereits in der vergangenen Woche gegeben. „Aus unserer Sicht waren es gute und vertrauensvolle Gespräche“, sagt Tobias von der Heide, CDU-Kreisvorsitzender. Die Christdemokraten werden ihm zufolge nun intern eine Bilanz ziehen. Man bleibe mit den Grünen über Pfingsten im Austausch.

„Jetzt liegt es an den Grünen“, sagt Christina Schubert, die als SPD-Fraktionsvorsitzende an der jüngsten Sondierung beteiligt war. Sie berichtet von einer angenehmen Atmosphäre, in der die Teilnehmer an die Themen anknüpften, die schon in der aktuellen rot-grünen Rathaus-Kooperation auf der Tagesordnung stehen.

Grünen-Fraktionschefin: Dritte Sondierungsrunde möglich

„Nach meinem Gefühl ist kein drittes Gespräch notwendig“, so Schubert. Sie erwarte noch am verlängerten Wochenende eine Rückmeldung von den Grünen. Die wiederum werten nun im sechsköpfigen Sondierungsteam plus weiteren Mitgliedern der Kreispartei ihre Eindrücke und Ergebnisse aus, um über das Pfingstwochenende zu entscheiden.

Die Frage sei, ob schon genug sondiert wurde, um sich auf Verhandlungen mit CDU oder SPD für die kommende Rathaus-Kooperation festzulegen, so Anke Oetken. Die beiden potenziellen Partner machen es ihr offenbar nicht leicht. „Es ist sehr gut möglich, dass wir noch eine Runde drehen müssen“, sagt Anke Oetken.

