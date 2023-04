﻿Kieler Ratsfraktionen beschließen Entgelt-Sprung für Mitarbeiter

Die Kieler Ratsfraktionen haben beschlossen, dass ihre Beschäftigten einen Sprung nach oben im Entgeltgruppen-Gefüge machen können. Bezahlen muss das die Landeshauptstadt. Viel wichtiger sei aber, dass nun unbefristete Arbeitsverträge möglich sind, betonen SPD und CDU.

Kiel. Wenn Politiker und ihr Apparat sich per Beschluss mehr Staatsgeld gönnen, lässt das aufhorchen. So eine Entscheidung hat auch die Kieler Ratsversammlung zuletzt gefasst: Die Beschäftigten der Fraktionen stehen vor einem Sprung in höhere Entgeltgruppen des Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst. Im Maximalfall bedeutet das demnächst in der zweithöchsten Gruppe 14 bis zu 6560 Euro brutto monatlich.