Schwatzen, zuhören, Zeit mitbringen: Kiels Sozialdezernent Gerwin Stöcken nimmt sich in den Anlaufstellen Nachbarschaft („Anna“) in Kiel jetzt vor allem älterer Menschen in den Stadtteilen an. Die sind froh, in den „sozialen Gesprächen“ ihre Sorgen loszuwerden. Besuch in der Anna Hassee.