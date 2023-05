﻿Kieler Rat: Zur Mammut-Tagesordnung kommt noch eine Aktuelle Stunde hinzu

Kiel. Die Kieler Ratsversammlung startet am Donnerstag in einen wohl nie da gewesenen Sitzungsmarathon. Mehr als 120 Punkte umfasst die Tagesordnung. Der Grund: Die neun Fraktionen befinden sich im Wahlkampfmodus und wollen ihre Anträge noch durch die letzte Ratsversammlung der Wahlperiode vor der Kommunalwahl am 14. Mai bringen.

Das hat eine stark umstrittene Folge: Das Pensum ist voraussichtlich nicht an einem Abend zu schaffen und muss wohl am Freitag fortgesetzt werden. So haben es SPD, Grüne und CDU in der vergangenen Woche beantragt. Das löste große Kritik aus – auch beim SSW, der jedoch nicht darauf verzichtete, obendrein noch eine Aktuelle Stunde zu beantragen.

Kieler SSW beantragt Aktuelle Stunde zu Fraktionsmindestgrößen

Darin geht es um die jüngste Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften, die die schwarz-grüne Koalition im Landtag mit ihrer Mehrheit trotz großen Widerstands durchs Parlament gebracht hat. Die Folge: In großen Kommunalparlamenten wie der Kieler Ratsversammlung wird die Mindestgröße von Fraktionen von zwei auf drei Mitglieder angehoben. Die Landtagsfraktionen von FDP und SSW klagen dagegen.

Je nachdem, wie das ausgehe, bestehe „die reale Gefahr, dass mitten in der kommenden Wahlperiode Fraktionen aufgelöst werden müssen oder neu gegründet werden können“, so der Kieler SSW-Fraktionschef Marcel Schmidt. Über diese Rechtsunsicherheit müsse dringend vor der Kommunalwahl öffentlich diskutiert werden.

Ratsversammlung Kiel thematisiert Möwenfütterverbot und Holstenstraße-Umbau

Ratsmitglieder anderer Fraktionen haben wenig Verständnis dafür, drei Tage vor der Kommunalwahl noch grundlegende Debatten zu führen. „Politikverdrossenheit wird dadurch eher geschürt, wir sind schließlich nicht der Bundestag“, sagt eine Vertreterin einer der drei großen Fraktionen hinter vorgehaltener Hand.

Unter den Tagesordnungspunkten befinden sich unter anderem der Baubeschluss für den ersten Abschnitt des Holstenstraßen-Umbaus sowie ein Antrag auf ein unbegrenztes Möwenfütterverbot. Auch um eine Brücke über die Schwentine im Zuge der Veloroute 1 geht es. Die Sitzung beginnt am Donnerstag, 11. Mai, um 16 Uhr in Ratssaal und endet um 22 Uhr. Fortsetzung: Freitag, 12. Mai, um 9 Uhr.