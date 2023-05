﻿Mammut-Tagesordnung: Kiels Ratsleute müssen nachsitzen

Kiel. Helle Aufregung unter den Kieler Ratsleuten: Die Tagesordnung der letzten Ratsversammlung vor der Kommunalwahl in der kommenden Woche platzt derart aus den Nähten, dass absehbar nicht alle Punkte in der auf acht Stunden angesetzten Sitzung behandelt werden können. Deshalb müssen die Kommunalpolitiker am Folgetag nachsitzen – ein bislang nicht dagewesener Fall.

Das Pensum umfasst mehr als 100 Punkte, die am Donnerstag, 11. Mai, ab 16 Uhr beraten werden müssen. Die 59 Mitglieder haben dafür bis 23.59 Uhr Zeit – für den Folgetag müsste erneut eine formale Ladung erfolgen. Genau das ist jetzt passiert. Die Kooperation aus SPD und Grünen hat mit Unterstützung der CDU beantragt, am Freitag, 12. Mai, um 9 Uhr weiterzumachen.

Kleinstfraktion will Kieler Hexen rehabilitieren

Die Kritik an der kurzfristigen Entscheidung eine Woche vor der Sitzung ist groß, schließlich sind die Ratsleute ehrenamtlich tätig. Wer berufstätig ist, muss sich für die Sitzung freinehmen. Familien müssen Kinderbetreuung organisieren. Der Ruf nach mehr Disziplin wird laut. Tatsächlich versuchen alle Fraktionen, vor der Kommunalwahl noch ihre Themen durch das Gremium zu bekommen.

Dabei kommt es zu teils skurril anmutenden Anträgen. Die Kleinstfraktion „Klima, Verkehr & Meer“, die dem nächsten Rat nicht mehr angehören wird, hat mit den Linken etwa eingebracht, dass die im 16. und 17. Jahrhundert in Kiel verbrannten Hexen rehabilitiert werden sollen. Die CDU will mit einem Antrag erreichen, dass Mülleimer in Kiel aufgestellt werden, die ausschließlich für Hundekotbeutel vorgesehen sind.

Aus Sicht der Zwei-Mitglieder-Fraktion „Die Politiker*innen“ soll die Stadtverwaltung mehr als fünf Jahre vor der nächsten Kommunalwahl prüfen, ob die Wahlbeteiligung durch „mobile Wahllokale zum Beispiel bei Ballsportveranstaltungen am Wahltag“ gesteigert werden könne. Unter Ratsmitgliedern jeweils anderer Fraktionen wird stark bezweifelt, ob über all das zu später Stunde diskutiert und abgestimmt werden muss.

Nicht alle mit Sondersitzung der Ratsversammlung einverstanden

Die Fraktionsvorsitzenden Gesa Langfeldt (SPD) und Anke Oetken (Grüne) halten die Fortsetzung der Ratsversammlung am Freitag für unausweichlich, um die Mammut-Tagesordnung angemessen zu behandeln. „Das gesamte Beratungsmaterial füllt ausgedruckt mehr als 1400 Seiten“, teilen sie mit. In der kommenden Wahlperiode müsse es aber zügiger vonstattengehen. Etwa dadurch, dass die meisten Anträge inhaltlich in den Fachausschüssen beraten werden.

„Wenn wir um 16 Uhr beginnen, muss es möglich sein, die Sitzung bis spätestens 22 Uhr abzuschließen.“ Sie mahnen Selbstdisziplin aller an und bringen eine Änderung der Geschäftsordnung ins Spiel. „Es geht hier auch um die Attraktivität der Kommunalpolitik in Schleswig-Holsteins Landeshauptstadt. Dafür tragen wir und natürlich auch die nächste Ratsversammlung Verantwortung“, so Oetken und Langfeldt.

Der Entscheidung der beiden Fraktionen müsste ein Drittel der Ratsleute widersprechen, um die Sondersitzung am Freitag zu kippen. Das ist unwahrscheinlich, weil sich auch die CDU-Fraktion dafür ausgesprochen hat. Aber innerhalb der Fraktionen sind längst nicht alle Ratsleute einverstanden. „Das ist eine Zumutung“, sagt Stefan Kruber (CDU), der im Juni nach 20 Jahren aus der Ratsversammlung ausscheidet.

Vorschlag: Ratsversammlung nach der Kommunalwahl fortsetzen

„Ich habe es noch nicht geschafft, meinen Kalender dafür freizuräumen“, sagt Kruber, der als Rechtsanwalt tätig ist. Wer berufstätig sei, werde faktisch von der Sitzung ausgeschlossen. „Mich hat keiner gefragt. Aber ich hätte vorgeschlagen, die Sitzung am Donnerstag darauf fortzusetzen – nach der Kommunalwahl.“ Auch Marcel Schmidt vom SSW weiß noch nicht, ob er am Freitag dabei sein kann. „Das muss ich noch mit meinem Arbeitgeber abstimmen“, so der Polizist.

„Weshalb beginnen wir am Freitag nicht erst um 14 Uhr?“, fragt er sich. Benjamin Walczak (SPD) hätte es besser gefunden, wenn sich alle Fraktionen geeinigt hätten, Anträge wieder zurückzunehmen. Er und seine Frau Anna-Lena, ebenfalls für die SPD im Rat, hoffen darauf, dass die Sitzung bis zum Nachmittag beendet ist – dann kommen die beiden Kinder des Paars aus der Kita.