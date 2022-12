﻿„Grundfalscher Weg“: Ulf Kämpfer knöpft sich die Landesregierung vor

Rat in Atemnot

Am Morgen schleppte der CDU-Fraktionsvorsitzende Rainer Kreutz sich noch ins Rathaus, aber seine Fraktion schickte den Chef gleich wieder nach Hause: Kreutz war krank. Außer dem Vorsitzenden hatte es in der CDU-Fraktion zur Haushaltssitzung ausgerechnet den finanzpolitischen Sprecher Ralph Roick erwischt. Außerdem mussten die Ratsherren Michael Frey und Wolfgang Hohmeyer passen. So standen der zweitgrößten Ratsfraktion nur zehn ihre 14 Leute zur Verfügung. Die größte Fraktion SPD (18 Mitglieder) musste in der Haushaltsdebatte nur auf einen der Ihren verzichten, aber das war just ihr finanzpolitischer Sprecher: Volkhard Hanns ist schon seit einigen Tagen grippekrank. Die zweiköpfige SSW-Fraktion mit Marcel Schmidt und Susanna Swoboda fiel komplett aus. Die dreiköpfige AfD-Fraktion musste auf den Ratsherrn Robert Schmidt verzichten, die zweiköpfige Linke auf Fraktionschef Burkhard Gernhuber. Auch der fraktionslose Ratsherr Ralf Meinke fehlte. Mit 49 von 59 Mitgliedern ist die Ratsversammlung gleichwohl beschlussfähig. Selbst Beschlüsse, die einer Zweidrittelmehrheit aller Mitglieder bedürfen, sind möglich. Sie liegt bei 40.