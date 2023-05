﻿Kieler Schrevenpark: Ortsbeirat fordert feste Toiletten und Kotbeutelspender

Kiel. Seit Jahren bemühen sich die Mitglieder des Ortsbeirats Kiel-Schreventeich darum, den Schrevenpark aufzuwerten. Doch Denkmalschutz und behördlichen Regeln machen ihnen immer wieder einen Strich durch die Rechnung. Jetzt nehmen sie einen neuen Anlauf.

Die Liste ihrer Forderungen an die Stadt enthält viele vertraute Punkte. So fordern die Kommunalpolitiker und -politikerinnen für den Schrevenpark mehr und festinstallierte Toiletten, darunter eine behindertengerechte Toilette. Auf ihrer Wunschliste stehen zudem Hundebeutelspender in der Nähe des Hundeauslaufplatzes, Trinkwasserspender sowie große Schilder an den Eingängen des Parks, die auf die Parkregeln hinweisen

Zum Teil hatten die zuständigen Ämter die Wünsche schon einmal zurückgewiesen. Festinstallierte Toiletten würden das „multifunktional gedachte Konzept“ der Parkanlage zerstören. Sie seien aufgrund des Denkmalschutzes nicht zulässig, hatte das Grünflächenamt argumentiert. Und Hundebeutelspender könne die Stadt nur an Orten aufstellen, an denen Straßenreinigungsgebühren erhoben werden. Innerhalb der Parkanlage sei das nicht der Fall.

Ortsbeirat-Mitglied Ralf Kretschmer: „So ein Schlachtfeld habe ich noch nicht gesehen“

Ortsbeiratsmitglied Ralf Kretschmer (CDU) schlug deshalb vor, dass die Kosten statt vom eigentlich zuständigen Abfallwirtschaftsbetrieb vom Grünflächenamt getragen werden. Dieses ist für die Kieler Parks zuständig. Der Ortsbeirat formulierte eine entsprechende Forderung an die Stadt.

Mit den Schildern wiederum hofft der Ortsbeirat, die Verschmutzung des Schrevenparks einzudämmen. „So ein Schlachtfeld habe ich noch nicht gesehen“, fasste Kretschmer seinen Eindruck vom Schrevenpark nach dem Vatertag zusammen. Die Stadt müsse sich überlegen, wie sie diese Lage in den Griff bekomme.

Die mobilen Toiletten im Schrevenpark sind vielen Parkbesuchern zu unhygienisch. © Quelle: Sven Raschke

Mehrere Wünsche an die Stadt formulierte der Ortsbeirat im Hinblick auf die am Schrevenpark gelegene Jahnstraße: An deren Ende sollen nach den Vorstellungen des Gremiums Parkplätze zu Stellplätzen für Lastenräder umfunktioniert werden, inklusive überdachter Lastenradboxen. Entlang der Geschäfte sollen zudem fünf Kurzzeitparkplätze eingerichtet werden. Zwischen 8 und 18 Uhr könnten so Einkaufende die Flächen nutzen. In der Nacht wäre die Parkzeitbegrenzung aufgehoben und das Parken für Anwohner weiterhin möglich.

Das eingeschränkte Haltverbot im Wendehammer soll als Lieferzone ausgeschildert werden. Und die Hofeinfahrt der Kita „Company Kids“ soll durch Poller vor Falschparkern geschützt werden, sodass die dahinter liegende Parkplatzfläche von Autofahrern genutzt werden kann.

Ebenfalls Poller fordert der Ortsbeirat für den Gehweg am Westring gegenüber dem Professor-Peters-Platz. Dicht parkende Autos, so die Begründung, würden hier dafür sorgen, dass die Mülltonnen nicht an die Straße geschoben werden könnten. Diese wiederum würden deshalb den Gehweg verstellen und die Barrierefreiheit verhindern.

