﻿Kieler Semmel hat viele Fans: So wird die regionale Spezialität hergestellt

Eine echte schleswig-holsteinische Spezialität: In den Backstuben zahlreicher Bäckereien im Norden werden noch Kieler Semmeln gebacken. Was ist so besonders an dem Brötchen? Ein Besuch im Gettorfer Backhaus.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket