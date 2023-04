﻿Kieler Sozialverbände stehen finanziell mit dem Rücken zur Wand

Gaarden. Zum Krisengipfel hat die Kreisarbeitsgemeinschaft der Wohlfahrtsverbände die im Rathaus vertretenen Fraktionen in die Sozialkirche nach Gaarden gebeten. Grund sind die zunehmend prekären Verhältnisse der freien Träger sozialer Arbeit. Das Problem: Während im öffentlichen Dienst über Gehaltssteigerungen von zehn Prozent und mehr geredet wird, sehen sich Rotes Kreuz, Diakonie und Co. bei faktisch rückläufigen Zuwendungen immer mehr ins Abseits geraten.

Sebastian Rehbach von der Stadtmission Mensch: „Die Einnahmen sinken real, das steht in einem extremen Widerspruch zum Bedarf in der Suchberatung." © Quelle: Martin Geist

Ein „deutlicher Zuwachs an Anfragen, aber real sinkende Einnahmen“. Was Sebastian Rehbach für die Suchtberatung der Stadtmission Mensch schildert, trifft auch auf zahlreiche andere soziale Angebote in Kiel zu. Wenn überhaupt, erhöht die Stadt ihre Zuwendungen um zwei Prozent im Jahr, was laut Rehbach angesichts der Steigerungen bei Gehältern, Energie, Mieten und vielen anderen Posten „faktisch von Jahr zu Jahr eine Reduzierung unserer Fachleistungen bedeutet“.

Vier Stunden weniger fürs pädagogische Personal

Um vier Stunden muss nach seinen Angaben beim pädagogischen Personal der Suchtberatung allein dieses Jahr gespart werden. Angesichts der mit der Corona-Pandemie explodierten Zahl Betroffener bedeute das einen „extremen Widerspruch zum Bedarf“.

Inka Neunaber von der Familienbildungsstätte Kiel: „Wir haben teilweise Wartelisten ohne Ende, können aber das Personal nicht bezahlen." © Quelle: Martin Geist

Nicht besser sieht es bei der Familienbildungsstätte Kiel aus. „Wartelisten ohne Ende“ gibt es im Haus der Familie nach Angaben der Vorsitzenden Inka Neunaber bei Kursen für Eltern von unter einjährigen Kindern. Die Rücklagen indes seien aufgebraucht, Kursleiterinnen auf dem leer gefegten Markt „für das, was wir zahlen können, kaum zu bekommen“.

Weil solche Kurse Teil der Finanzierung dieser Einrichtung sind und die Zahlungen der Stadt der Inflation hinterherhinken, steht auch das Haus der Familie vor Kürzungen. Und das, so Neunaber, womöglich ausgerechnet bei den so wichtigen Frühen Hilfen, für die der vom Bund geforderte Eigenanteil von zehn Prozent nicht mehr aufgebracht werden kann.

Schuldenberatung muss Dutzende Anfragen abweisen

Tina Lerchner berichtet Ähnliches von der Schuldnerberatung beim Sozialdienst katholischer Frauen in Kiel. Immer mehr auch erwerbstätige Menschen stehen demnach mit dem Rücken an der Wand, die Fälle werden wegen der aufwendigen Beantragung ergänzender Sozialleistungen eher komplizierter. Weil aber die Kapazitäten beim Personal hinten und vorne nicht reichen, gibt es im Monat „80 bis 100 Fälle, die wir nicht annehmen können“. „Es ist gerade richtig wild bei uns“, klagt Tina Lerchner, deren Beratungsteam sowieso gerade mal knapp zweieinhalb Stellen umfasst.

Jürgen Hoffmeister, Sprecher der Kreisarbeitsgemeinschaft der Wohlfahrtsverbände: „Die zwei Prozent von der Stadt sind bei Weitem nicht mehr ausreichend.“ © Quelle: Martin Geist

Durchaus anerkennenswert ist es aus Sicht von Jürgen Hoffmeister, Vorstand beim Deutschen Roten Kreuz und Sprecher der Kreisarbeitsgemeinschaft der Wohlfahrtsverbände, dass die Stadt Kiel im Gegensatz zu früheren Zeiten seit einigen Jahren ihre Zuwendungen automatisch pro Jahr um zwei Prozent erhöht – jedenfalls dann, wenn freie Träger öffentliche Leistungen wie Kindergärten oder Flüchtlingsbetreuung übernehmen.

Zuwendungen „bei Weitem nicht mehr ausreichend“

Angesichts der realen Ausgaben sei das aber „bei Weitem nicht mehr ausreichend“. Allein für den öffentlichen Dienst erwartet Hoffmeister für dieses Jahr einen Abschluss von fünf bis sechs Prozent. Die Wohlfahrtsverbände müssten Angebote reduzieren, um mithalten zu können. Oder aber sie würden gegenüber öffentlichen Einrichtungen im Wettbewerb ums Fachpersonal weiter abgehängt. Naheliegend wäre es für Hoffmeister deshalb, die Zuwendungen orientiert an den Gehaltssteigerungen im öffentlichen Dienst zu erhöhen.

Auf Verständnis, aber auch Zurückhaltung, stießen diese Schilderungen bei den in der Sozialkirche vertretenen Ratsfraktionen. Anna-Lena Walczak (SPD) sprach sich für „zeitnahe Lösungen“ aus, mochte aber keine konkreten Zusagen machen. „Da kommt richtig was auf uns zu“, sagte Christian Osbahr von den Grünen und betonte, dass etwas passieren müsse. Und Christian Gotthardt von der FDP befand: „Im Kern ist es so, sie brauchen mehr Geld. Das gibt einen Verteilungskampf um städtische Haushaltsmittel.“

Die CDU-Ratsfraktion war zu diesem Treffen eingeladen, aber nicht anwesend.