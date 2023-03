﻿Altenpflege wieder in städtischer Hand? Kieler SPD stößt Debatte an

Soll die Stadt Kiel wieder in die Altenpflege einsteigen und eigene Heime betreiben? Dieses Thema reißt die SPD in der kommenden Kieler Ratsversammlung an. Dazu hat die Fraktion eine Große Anfrage gestellt und eine Aktuelle Stunde beantragt.

