﻿CDU-Newcomer Malte Klahn zum Vorsitzenden gewählt

Wellsee/Kronsburg/Rönne. Nach der Kommunalwahl dominiert die CDU zumindest in den südlichen Stadtteilen die Lokalpolitik. Gleich drei Sitze besetzen die Christdemokraten, jeweils ein Sitz entfällt auf SPD, Grüne und SSW. Der kommunalpolitische „Newcomer“ Malte Klahn leitet nach seiner Wahl zum Vorsitzenden in der vergangenen Woche den Ortsbeirat.

Der bisherige Vorsitzende Axel Schnorrenberg (SPD) ist zum ersten Stellvertreter gewählt worden, den Posten der zweiten Stellvertreterin hat Martina Behrens-Krull (Grüne) übernommen. „Für die CDU kam der erfreuliche Wahlsieg überraschend“, berichtete Malte Klahn, der bisher noch kein kommunalpolitisches Amt innehatte. „Ich habe die Stadtteilpolitik immer verfolgt und freue mich darauf, den schönen Stadtteil mit dem Ortsbeirat voranzubringen“, sagte der 42-Jährige, der als Teamleiter beim Jobcenter Kiel arbeitet.

Verbesserungen für Jugendliche

Einsetzen wolle er sich speziell für eine Stärkung der Angebote für Jugendliche im Stadtteil, berichtete Malte Klahn. In den vergangenen Monaten war massive Kritik an mangelnden Treffmöglichkeiten und Angeboten für Aktivitäten laut geworden. Zudem hatten Anwohner immer wieder über aggressives Verhalten junger Leute und Vandalismus in Wellsee berichtet. Auch die Polizei ermittelt zu verschiedenen Delikten. Bauliche Verbesserungen rund um das Jugendzentrum „Juwel“ sollten endlich vorangebracht werden, betonte der neue Beiratschef.

Glasfaserausbau auf der Agenda

Wichtige Projekte im Stadtteil, die nun anstehen, seien der Bau der Sporthalle mit dem Bürgertreff. „Dies wollen wir im Ortsbeirat auch weiterhin konstruktiv begleiten.“ Als „Neuling“ im Gremium wolle er zudem mit den Bürgern enger in Kontakt kommen und ihnen ein offenes Ohr schenken. „Wir wollen erfahren, welche Sorgen und Wünsche die Bewohner haben.“ Für die September-Sitzung nach der Sommerpause stehe der Glasfaserausbau auf der Agenda. Dazu will Klahn einen Vertreter des Telekommunikationsanbieters TNG einladen. „Wir wollen wissen, wie es beim Ausbau des schnellen Internets im Süden weitergeht.“

Neben Malte Klahn verstärken die CDU-Mitglieder Karsten Kröhnke und Sandra Schönig den Ortsbeirat. Jaqueline Hüls vertritt den SSW, während die AfD bisher keinen Vertreter für das Gremium benannt hat. Die nächste Sitzung ist für Dienstag, 5. September, geplant.

