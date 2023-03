Kieler Tatort: Wer soll Nachfolger / Nachfolgerin von Axel Milberg werden?

Kiel. Nachdem Axel Milberg sein Aus als Kieler Tatort-Kommissar Klaus Borowski verkündet hat, will der NDR rund um seine Partnerin Mila Sahin (gespielt von Almila Bagriacik) ein neues Ermittlerteam aufstellen. Wer könnte an ihrer Seite auf Verbrecherjagd in Kiel gehen? Genug würdige Kandidatinnen und Kandidaten mit Bezug zu Schleswig-Holstein gäbe es in der Schauspielbranche.

Infrage kommen würde zum Beispiel Johannes Hendrik Langer. Der 38-Jährige hat seine Wurzeln nicht nur in Kiel, sondern bereits Erfahrung als TV-Ermittler. Langer verkörpert seit 2021 den Kommissar Moritz Brenner in der ZDF-Serie „SOKO Leipzig“.

Der Kieler Johannes Hendrik Langer (2.v.l.) ermittelt als Moritz Brenner bereits bei „Soko Leipzig“. © Quelle: Uwe Frauendorf

Internationalen Glanz könnte David Kross der Rolle des Kieler Tatort-Ermittlers verleihen. Der 32-Jährige spielte schon in jungen Jahren neben Hollywood-Größen wie Kate Winslet in „Der Vorleser“ und arbeitete für „Gefährten“ mit Steven Spielberg zusammen. Geboren wurde Kross in Henstedt-Ulzburg, aufgewachsen ist er in Bargteheide.

David Kross – hier an der Seite von Schauspielkollegin Annette Frier bei einer Filmpremiere – könnte dem Kieler Tatort Hollywood-Glanz verleihen. © Quelle: IMAGO/Kai Schulz

Der Kieler Tatort könnte aber durchaus auch mit einem Ermittlerinnen-Duo punkten. Als Besetzung ideal wäre dafür zum Beispiel Lea van Acken. Die 24-Jährige wuchs im Kreis Segeberg auf. Van Acken spielte in international erfolgreichen Serien wie „Homeland“ oder „Dark“ mit und übernahm die Hauptrolle als Anne Frank in der Verfilmung der Tagebücher von 2016.

Lea van Acken auf dem Roten Teppich der Berlinale 2023: Die Schauspielerin hat Erfahrung in internationalen Produktionen. © Quelle: Fabian Sommer

Ein weiterer geeigneter Kandidat wäre Jonas Nay. Der 32-jährige Lübecker hat Erfahrung mit Schusswaffen aus Serien wie „Deutschland 83“, wo er einen DDR-Spion spielte. Er hat auch schon zweimal in Tatorten mitgewirkt – einmal in Hamburg und einmal in Leipzig.

Jonas Nay (hier im Film „Tausend Zeilen“) ist schon als Teenager ins Filmgeschäft eingestiegen und hat bereits in zwei Tatort-Folgen mitgespielt. © Quelle: Marco Nagel

Prädestiniert für den Job als Kieler Tatort-Kommissar wäre auch Bjarne Mädel. Der 55-Jährige ist in Reinbek aufgewachsen und hatte schon Gastauftritte in „Tatort“-Folgen aus Hannover, Bremen und Dortmund. Als Hauptdarsteller in der Serie „Der Tatortreiniger“ hat er bewiesen, dass er keine Berührungsängste mit Leichen hat. Im Film „Sörensen hat Angst“ hat er als Kommissar mit Angststörung brilliert.

Bjarne Mädel zeigte schon in seiner schrägen Rolle als „Tatortreiniger“ seine Fähigkeiten an Tatorten. © Quelle: imago

Ebenfalls auf die Casting-Couch passen würde Wayne Carpendale. Der 45- Jährige kommt zwar nicht aus Schleswig-Holstein, hat aber Bezug zum Norden. Als Dr. Jan Bergmann war er immerhin der letzte behandelnde ZDF-Landarzt an der Schlei und jagte danach bei den Karl-May-Festspielen in Bad Segeberg als Old Shatterhand nach Bösewichten.

Als TV-Landarzt war Wayne Carpendale an der Schlei im Einsatz, auch der Kieler Tatort-Kommissar könnte ein Part für ihn sein. © Quelle: IMAGO/Eibner-Pressefoto

Kieler Tatort: Wer soll Nachfolger/Nachfolgerin von Axel Milberg werden?

Wer sollte ihrer Meinung nach neben Almila Bagriacik Ermittler/Ermittlerin im Kieler Tatort werden? Einer der eben genannten Schauspieler oder wer anders? Stimmen Sie bei unserer Online-Umfrage zur Tatort-Nachfolge ab!

Almila Bagriacik ermittelt als Mila Sahin seit 2015 im Kieler Tatort. Zuvor stand Axel Milberg als Kommissar Klaus Borowski mit Sibel Kekilli (als Kommissarin Sarah Brandt) und Maren Eggert (als Kriminalpsychologin Frieda Jung) vor der Kamera.