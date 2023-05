﻿Kieler Traditionsschiff „Freedom“ liegt jetzt an der Reventloubrücke

Kiel. Am Freitag, Punkt 12 Uhr mittags, gibt die Crew die Gangway frei. Das Kieler Traditionsschiff „Freedom“ ist gerade wiedereröffnet, schon kommt die erste Gruppe von der Reventloubrücke an Bord spaziert – zum Mittagessen. „Da merkt man schon den Unterschied“, freut sich Moritz Böttger, ein Mitglied der „Freedom“-Crew. Der neue Liegeplatz, an den das Bistro- und Kulturschiff umgezogen ist, scheint sich sofort zu lohnen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Alter Liegeplatz der „Freedom“ an der Kieler Hörn: Laute Kaistraße und wenig Laufkundschaft

Der alte Liegeplatz am unteren Ende der Hörn, wo der Traditionssegler „Freedom“ seit seiner Ankunft in Kiel Ende 2020 bis vor Kurzem lag, sei immer schwierig gewesen, sagt Moritz Böttger. „Wegen der vierspurigen, lauten Kaistraße ließ die Aufenthaltsqualität eher zu wünschen übrig.“ Seine Kollegin Anja Zucker ergänzt: „Veranstaltungen waren immer relativ gut besucht, aber Laufkundschaft gibt es dort nicht so viel.“

Gleich nach Eröffnung am neuen Liegeplatz sind die ersten Gäste an Bord der „Freedom“ gekommen. © Quelle: Sven Raschke

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Hinzu kam, dass die „Freedom“ oft gerade dann, wenn etwas los war an der Kieler Hörn, den Liegeplatz räumen musste. „Dreimal ist uns das in der vergangenen Saison passiert“, sagt Anja Zucker, „zum Beispiel während der Kieler Woche und des Drachenbootrennens.“

Deutlich mehr Laufkundschaft ist der „Freedom“-Crew am neuen Liegeplatz an der Kiellinie sicher. „Und hier fühlt es sich auch viel maritimer an“, sagt Moritz Böttger, „viel mehr nach Meer und Schiff, wenn der Wellengang uns sanft schaukelt – besonders, wenn die Fähre anlegt.“ Auch das Toilettenproblem ist hier besser gelöst – das Traditionsschiff hat keine eigenen an Bord. An der Hörn mussten die Gäste eine mobile Toilette auf der Uferpromenade nutzen. In der Nähe der Reventloubrücke gibt es beim Nordwind-Restaurant eine öffentliche Toilette.

Kieler Traditionsschiff „Freedom“: Kein leichter Umzug von der Hörn an die Kiellinie

Der Umzug des Schiffs, das mit Solarstrom segelt, selbst verlief reibungslos per Schlepper. Der Weg bis zum Umzug war allerdings deutlich beschwerlicher. „Wir wollten von Anfang an weg von der Hörn und weiter die Förde hoch“, sagt Moritz Böttger, „aber zuletzt hatten wir immer nur Absagen kassiert.“ Gute Liegeplätze sind begehrt, und längst nicht alle erfüllen die für die „Freedom“ nötigen Kriterien wie ausreichende Wassertiefe, Kaihöhe, Zugang zu Strom, Frisch- und Abwasser, nutzbare Außenfläche.

Außerdem mussten zahlreiche Ämter dem Umzug des Traditionsschiffs zustimmen: Hafenamt, Tiefbauamt und Ordnungsamt seien nur einige davon, zählt Moritz Böttger auf. „Und manche Ämter sind uns wohlgesonnener als andere“, formuliert er vorsichtig, ohne weitere Details zu nennen. Die Schiffsgenossenschaft will es sich mit niemandem verscherzen. Nur so viel sagt Böttger noch: „Einen neuen Liegeplatz zu bekommen, schien erst einmal ziemlich aussichtslos.“

Die Crew-Mitglieder Anja Zucker und Moritz Böttger freuen sich, nach mehr als zwei Jahren Bemühungen endlich am Ziel und mit der „Freedom“ am neuen Liegeplatz Kiellinie zu sein. © Quelle: Sven Raschke

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Im vergangenen Jahr schließlich ergatterte die Crew zunächst für drei Wochen den aktuellen Liegeplatz. Anlass war die Klimawoche, in deren Programm die „Freedom“ mit ihrem Bemühen um Nachhaltigkeit wunderbar passte. Die Genehmigung dafür kam vom städtischen Amt Eigenbetrieb Beteiligungen. „Mit dem Amt sind wir bei dieser Gelegenheit ins Gespräch gekommen. Die waren uns wohlgesonnen und fanden die Idee, dass wir hier dauerhaft liegen, selbst gut.“

Ein weiterer Vorteil des neuen Liegeplatzes an der Kiellinie: Hier bestehe die Aussicht, dass die „Freedom“ auch bei Großereignissen liegen bleiben dürfe, sagt Anja Zucker. Für die Kieler Woche in diesem Jahr hätten sie bereits die entsprechende Zusage vom Amt.

KN