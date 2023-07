Ratsversammlung

Die Kieler Verkehrspolitik kommt auf die Tagesordnung der Ratsversammlung am Donnerstag, 13. Juli 2023. Unter anderem will die CDU erreichen, dass der Busfahrplan der KVG nicht von Baustellen beeinflusst wird.

Vor der Sommerpause tritt die künftige grün-rote Ratskooperation in Kiel kaum in Erscheinung. Bei der letzten Ratsversammlung vor den Ferien will die CDU hingegen in der Verkehrspolitik Gas geben.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket