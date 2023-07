﻿Kieler Verkehrspolitik: Opposition reagiert mit Kritik auf Kämpfers Plan

Kiel. Auf dem Weg zu mehr Einigkeit zwischen Verwaltung und Kommunalpolitik, wie sie Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) zuletzt angemahnt hat, ist offenbar noch viel Arbeit nötig. Auf seine Ankündigung, sich in der Verkehrspolitik darum zu bemühen, „dass wir wieder enger zusammenrücken“, reagierten die Ratsfraktionen von CDU und SSW mit Kritik.

Kämpfer hatte im KN-Interview über das Baustellenmanagement sowie über die Themen Parken und Poller in Kiel gesprochen. Er strebe mit den Fraktionen nach dem Sommer einen Konsens darüber an, „was schon gut läuft und was wir gemeinsam verbessern wollen“. Mit Blick auf Parkplätze sagte er: „Es gibt zwar bei den Grünen den Willen, gezielt den Parkraum zu verknappen, ich halte das aber für falsch.“ Er sehe dafür auch keine Ratsmehrheit.

CDU Kiel zu Verkehrspolitik: Wenig Wille zu Veränderung bei Kämpfer

„Eine Änderung in der Verkehrs- und Baustellenpolitik wäre dem Oberbürgermeister jederzeit möglich“, sagt Magdalena Drewes, verkehrspolitische Sprecherin der CDU-Ratsfraktion. Jetzt die Grünen dafür zu rügen, aber weiterhin eine Kooperation mit ihnen zu unterstützen, „zeigt, wie wenig die SPD und der Oberbürgermeister aus dem desaströsen Kommunalwahlergebnis der SPD gelernt haben und wie wenig Veränderung wirklich gewollt ist“, so Drewes.

Kämpfer zeige nur „vermeintlich große Einsicht“, weil der Unmut in der Stadtbevölkerung groß geworden sei. Der SSW stellt fest, dass die SPD sich den falschen Kooperationspartner gesucht habe. „Wenn Ulf Kämpfer eine andere Verkehrspolitik gewollt hätte, dann hätte er darauf verzichtet, seine SPD in eine erneute Kooperation mit den Grünen zu bitten“, so Fraktionschef Marcel Schmidt. Nun wiesen Kämpfer und die SPD „ihre Verantwortung für die Verkehrspolitik der nächsten Jahre präventiv von sich. Nebenbei ein alles andere als hoffnungsvoller Start für die grün-rote Kooperation“, so Schmidt.

Grüne Kiel: Schon immer Konflikte mit der SPD in Verkehrspolitik

Kiels Grünen-Chef Philipp Walter sieht es gelassen. Die Sozialdemokraten hätten eben in einigen Teilen ein anderes Verständnis von der Verkehrspolitik. „Dieses Thema war nie ganz konfliktfrei zwischen Grünen und SPD, das wird auch in Zukunft so sein“, sagt Walter. „Jeder setzt seine Punkte, so kommen wir am Ende zusammen.“ Ihm gehe es ebenfalls nicht darum, einfach nur Parkplätze zu streichen. „Wir wollen aber eine Diskussion darüber, wie wir mit dem öffentlichen Raum umgehen.“

