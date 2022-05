Kieler Vinetaplatz-Prozess: Sieben Haftstrafen für versuchten Totschlag

Das Kieler Landgericht hat im Vinetaplatz-Verfahren sieben der neun Angeklagten zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass die Männer Ende April 2021 einen 31-Jährigen in Kiel-Gaarden lebensgefährlich verletzt hatten. Zwei Männer wurden freigesprochen.

Kiel.Mehrjährige Haftstrafen für sieben Angeklagte: Das ist das Urteil der 8. Großen Strafkammer des Kieler Landgerichts im Vinetaplatz-Verfahren. Die Kammer sah es als erwiesen an, dass die Männer Ende April 2021 auf dem Vinetaplatz in Kiel-Gaarden einen 31-Jährigen mit diversen Schlagwerkzeugen lebensgefährlich verletzt hatten. So hätten sie sich des versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung schuldig gemacht. Zwei Angeklagte sprach das Gericht frei. Auf die Verurteilten warten nun Freiheitsstrafen von drei Jahren und zwei Monaten bis vier Jahren und sechs Monaten. Sie haben aber das Recht, innerhalb einer Woche Revision gegen das Urteil einzulegen.

Richter: Angriff auf Kieler Vinetaplatz lag ein Tatplan zugrunde