Schule am Kastanienweg in Bad Segeberg vor dem Aus: Das sind die Gründe

Betroffenheit, Unverstädnis, Wut: Der Kreis Segeberg hat die Auflösung der Schule am Kastanienweg in Bad Segeberg sowie der Außenstelle in Bad Bramstedt beim Bildungsministerium beantragt. Dabei ist das Förderzentrum für emotionale sowie soziale Entwicklung für einige Jugendliche die letzte Hoffnung.