﻿Kieler Weihnachtsmärkte: Bei den Händlern macht sich Zufriedenheit breit

Schöne Lichter, reichlich Schnee und viele Menschen unterwegs: Das Ambiente stimmte am vorerst letzten Weihnachtsmarkt-Wochenende in Kiel. Die Händler sind zufrieden mit dem Verlauf der bisherigen Saison. Nun hoffen sie, dass die letzte Woche nicht im wahrsten Sinne des Wortes ins Wasser fällt.

Kiel. Als Wichtelfrau Kilian am Wochenende ihre Kogge über dem Rathausplatz in Bewegung setzt, warten die Kinder unten schon gespannt auf ihre Geschichte. Rund um die Weihnachtspyramide auf dem Asmus-Bremer-Platz trotzen viele Menschen der Kälte und wärmen sich an einem heißen Getränk auf. Und auf dem Holstenplatz dient die Beleuchtung in winterlicher Atmosphäre vielfach als Fotomotiv.

Es ist richtig was los auf den Kieler Weihnachtsmärkten. Und das ist besonders für die zahlreichen Standbetreiber eine frohe Botschaft. Sie zeigen sich zufrieden mit dem bisherigen Verlauf der Weihnachtsmarkt-Saison. Das Niveau vor der Corona-Pandemie habe man nicht erreicht, aber das sei auch nicht zu erwarten gewesen. Jetzt hoffen alle, dass mit den höheren Temperaturen nicht auch der Dauerregen kommt und die letzte Woche vor Weihnachten im wahrsten Sinne des Wortes ins Wasser fällt.

Weihnachtsmarkt in Kiel: Verlängerung auf dem Asmus-Bremer-Platz lohnt sich

Auf dem Asmus-Bremer-Platz bleiben die Stände gar noch etwas länger stehen. Nach den Feiertagen haben sie vom 27. bis 30. Dezember geöffnet. Das lohne sich auch, sagt Manfred Jipp, Betreiber der dortigen Weihnachtspyramide. In der „Umtauschwoche“ nach dem Fest sei die Innenstadt schließlich gut besucht. Der gebürtige Kieler ist ein Urgestein, seit den 1970er-Jahren in Kiel auf dem Weihnachtsmarkt vertreten. Wie ist der Neustart in dieser Saison gelungen? „Wir sind nicht ganz auf dem Vor-Corona-Niveau, sind aber überhaupt nicht unzufrieden“, sagt Jipp.

Die Kälte der letzten Tage habe dazu geführt, dass die Leute abends schneller weg seien. Schlimmer als die Kälte sei aber Regen. "Das Fazit hängt auch von der Wetterlage in der letzten Woche ab – Hauptsache kein Regen", hofft Jipp.

Kieler Weihnachtsmarkt: Auch die älteren Menschen trauen sich wieder

Was beim Gang über die Märkte auffällt: Es gibt in diesem Jahr weniger Stände mit Sachartikeln. „Einige Sachhändler sind weg, haben sich während der Corona-Zeit einen anderen Job gesucht“, sagt Schausteller Jipp. Er hofft, dass dies im kommenden Jahr wieder etwas anders aussieht. „Sachartikel gehören zum Weihnachtsmarkt“, ergänzt der 75-Jährige.

Ramona Schmuck blickt auch schon auf mehr als 20 Jahre Kieler Weihnachtsmarkt zurück. Seit ein paar Jahren grüßt ein sprechender Elch vom Dach ihrer Hütte mit Sitzgelegenheiten auf dem Holstenplatz. Auch bei ihr herrscht Zufriedenheit. „Wir haben uns im Vorfeld auch keine Sorgen gemacht, wussten durch vorherige Veranstaltungen, dass die Leute wieder gut drauf sind“, sagt Schmuck.

Die Beleuchtung auf dem Holstenplatz sei ein Blickfang gewesen. „Dazu der Schnee, die Menschen haben viele Bilder gemacht“, ergänzt die Standbetreiberin. Auch sie ist gespannt, wie sich das Wetter und damit das Geschäft in der letzten Woche entwickelt. Auf dem Holstenplatz ist am 23. Dezember um 21 Uhr Marktschluss.

Dann heißt es auch bei Dennis Mantau: "letzte Fahrt". Der Betreiber des historischen Kinderkarussels in der Holstenstraße blickt auf Wochen zurück, "die an die Vor-Corona-Zeit anknüpfen", und ist froh, wieder dabei zu sein. Und er schickt noch einen Dank an die Stadt, die in der Ratsversammlung auch in diesem Jahr eine Reduzierung der Gebühren für die Schausteller beschlossen hatte.

Vom Rathaus ist der Weg zu Cesur Yeni nicht weit. Der Betreiber des Wichtelwalds und des Feuerzangenbowle-Stands im Weihnachtsdorf auf dem Rathausplatz freut sich über einen Punkt besonders: „Bei der älteren Generation ist das Vertrauen zurück, und sie kommen wieder zu uns“, sagt er mit Blick auf die vergangene Corona-Zeit. Insgesamt sei das Angebot in diesem Jahr „sehr gut angenommen“ worden.

Das liege unter anderem am neuen Wichtelwald. „Hier entsteht eine richtig schöne Atmosphäre“, so Yeni. Die insgesamt offenere Gestaltung der Stände habe zu vielen Buchungen von Firmen für Veranstaltungen geführt. „Häufig war der Wunsch da, keine geschlossenen Räume zu haben.“

„Sehr zufrieden“ mit dem Verlauf im Weihnachtsdorf ist auch Marktbetreiber Benedikt Ricken. „Es hat zunehmend mehr Zuspruch gegeben. Unter der Woche ist noch Potenzial“, sagt er. Das Wichtelthema wolle man auf dem Markt im kommenden Jahr „noch präsenter machen. Diesen eingeschlagenen Weg wollen wir weiter gehen“, sagt der Betreiber des Marktes, der am kommenden Freitag um 22 Uhr seine diesjährige Saison beendet.