Glühwein, Bratwurst, gebrannte Mandeln. Das erwartet Besucher auf dem Kieler Weihnachtsmarkt 2022. Aber wie viele Stände und Märkte gibt es? Wie sind die Öffnungszeiten vom Weihnachtsmarkt Kiel? Wie wirken sich die gestiegenen Energiekosten auf die Preise aus? Alle Antworten im einer Übersicht.

Kiel. Die Eröffnung vom Weihnachtsmarkt in Kiel fand am 21. November statt – und er verwandelt die Innenstadt auch 2022 in festliche Stimmung. Doch nicht nur in der Holstenstraße werden Glühwein ausgeschenkt, gebrannte Mandeln und Bratwurst verkauft. Es gibt auch dieses Jahr mehrere Weihnachtsmärkte in Kiel. Welche das sind und was Fans über den Kieler Weihnachtsmarkt 2022 wissen müssen...