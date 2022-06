Kieler Woche 2022: Kommt es zum Bahn-Chaos?

Die Züge von Hamburg nach Kiel sind schon am Freitagnachmittag rappelvoll. Die Kieler Woche 2022 birgt für die Bahn nicht zuletzt wegen des 9-Euro-Tickets Chaos-Potenzial. Deswegen ist auch die Bundespolizei am Hauptbahnhof Kiel im Einsatz – mit einem großen Team.

Kiel. Der Bahnsteig 2a gleicht einem Wimmelbild. Es ist früher Freitagnachmittag, gerade ist der RE7 von Hamburg am Kieler Hauptbahnhof angekommen. Zehn Minuten zu spät, angesichts der Menschenmassen im Inneren aber fast schon überpünktlich. „Es war abartig“, kommentiert Carmen Zieger die Situation im Zug. „Aber ich habe meinen Sitzplatz verteidigt.“ Zieger ist extra aus Thüringen angereist – die Kieler Woche lockt.

Die Szenen am Freitagnachmittag lassen erahnen, was auf den Kieler Hauptbahnhof während des Sommerfests zukommt. Selten standen die Vorzeichen so auf Bahn-Chaos: Die erste „normale“ Kieler Woche seit 2019, Millionen erwartete Gäste, 9-Euro-Ticket. „Es wird sehr voll werden“, prognostiziert Dennis Fiedel, Sprecher des Nahverkehrsverbunds Nah-SH.

Kieler Woche: Mehr als 800.000 Bahnreisende erwartet

Die Bundespolizeiinspektion Kiel rechnet am Hauptbahnhof während der Kieler Woche mit mindestens 800 000 Menschen mit Reiseabsichten. „Wahrscheinlich werden es mehr als 2019“, sagt Sprecher Sven Klöckner. Zu den Stoßzeiten am Wochenende und in den Abendstunden ist die Bundespolizei deswegen mit mehr als 100 Einsatzkräften am Hauptbahnhof vertreten.

Am Bahnsteig: Das sollte man beachten Während der Kieler Woche wird es am Hauptbahnhof zum Stresstest kommen. Mit drei Verhaltensregeln wird die Situation für alle Reisenden angenehmer und sicherer. Erst aussteigen lassen: Eigentlich eine Selbstverständlichkeit, die zu oft vernachlässigt wird. Einen Zug sollte man erst betreten, wenn die Fahrgäste im Inneren aussteigen konnten. Dazu am besten an den Türen eine Art Rettungsgasse bilden, sodass sich niemand durch das Gewühle nach draußen kämpfen muss. Im Zug nach hinten durchgehen: Wenn es absehbar voll wird, sollte man beim Einsteigen so weit wie möglich nach hinten durchgehen. Nichts sorgt für mehr Ärger als Menschen, die direkt im Türbereich stehen bleiben. Nicht drängeln: Auch wenn die Ungeduld groß ist, sollte man nicht drängeln. Das kann am Bahnsteig sehr gefährlich werden.

Ein besonderes Augenmerk legt die Polizei auf das Abreiseverhalten. „Wir wollen sicherstellen, dass auf den vollen Bahnsteigen keine Gefährdung für Reisende entsteht“, sagt Klöckner. Bei der Ankunft des Zuges aus Hamburg gibt es am Freitagnachmittag noch keine Probleme. Was auch daran liegt, dass nur die Wenigsten mit dem Zug zurück in die Hansestadt fahren wollen – dementsprechend einseitig verläuft der Menschenstrom. Das wird sich noch ändern.

Kieler Woche 2022: 9-Euro-Ticket sorgt für weniger Züge als üblich

Mit Bahnhofsdurchsagen sollen die Menschen sensibilisiert werden. Zudem werden auch Polizeibeamte beim Zustieg helfen. Klöckner warnt aber direkt vorab: „Es kann gut sein, dass man einen zu vollen Zug nicht bekommt.“ Dann solle man geduldig sein und auf den nächsten Zug warten. „Alle werden die Kieler Woche auch wieder vernünftig verlassen können.“

Das 9-Euro-Ticket verkompliziert die Lage. Im Gegensatz zu vergangenen Jahren kann die Bahn keine zusätzlichen Fahrzeuge aus dem Bundesgebiet für die Kieler Woche heranziehen. Die Züge werden wegen des Günstig-Tickets vor Ort gebraucht. Die Folge: Tagsüber gibt es keine Extra-Verbindungen, die Kapazitäten werden nur mit vermehrten Doppelstockzügen etwas aufgestockt. „Alles fährt, was fahren kann“, sagt Fiedel.

Kieler Woche: Nachts fahren mehr Züge ins Umland

Zumindest nachts sind deutlich mehr Züge als üblich unterwegs. Zwischen 2 und 5 Uhr fährt die Bahn stündlich nach Neumünster, Eckernförde, Preetz, Rendsburg oder Lübeck. In den früheren Nachtstunden kommt sogar alle 20 bis 40 Minuten ein Zug, der die Feiernden nach Hause bringt.

„Wichtig ist, dass man gelassen bleibt“, rät Fiedel. Klar ist: Gerade abends und am Wochenende wird sich das Wimmelbild vermutlich von einem Bahnsteig auf den gesamten Bahnhof ausweiten.

Von Jonas Bickel und Greta Weber