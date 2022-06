Kieler Woche 2022: Volle Züge, aber keine gefährliche Lage

Die Kieler Woche ist in vollem Gange und lockt zig Tausende Reisende am Sonnabend nach Kiel. Die Züge sind rappelvoll, doch gefährlich wurde es laut Bundespolizei noch nicht. Eine Zwischenbilanz.

Am Sonnabendnachmittag waren die Züge und Bahnsteige am Kieler Hauptbahnhof rappelvoll.

Kiel. Die Zugführerin gibt alles. „Erstmal aussteigen lassen!“, brüllt sie über den halben Bahnsteig am Kieler Hauptbahnhof. Der ist am Sonnabend gegen 11 Uhr rappelvoll, die einen wollen nach Hamburg, die anderen kommen gerade aus der Hansestadt. Viel bringt die Aufforderung der Zugführerin nicht. Aus- und Einstieg ziehen sich hin, es kommt zu leichtem Gedrängel, zum Glück ohne Folgen. Gutes Wetter, 9-Euro-Ticket, Kieler Woche: Dass es voll wird, war abzusehen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Insgesamt blieb die Lage am Freitagabend und auch am Sonnabend bis zum Abend aber sicher und für die besonderen Umstände entspannt. „Es gab keine Problematiken oder große Ausfälle“, berichtet Sven Klöckner von der Bundespolizeiinspektion Kiel.

Bundespolizei Kiel: Zugauslastung von 200 Prozent gefährlich

Die Bundespolizei ist in den Abendstunden und am Wochenende mit mehr als 100 Kräften am Hauptbahnhof vertreten. Am Freitagabend führte sie knapp 50 Identitätsfeststellungen durch, viermal kam es zum Widerstand gegen die Vollstreckungsbeamten. Überschaubar, aber wohl auch erst der Anfang. „In der Nacht von Sonnabend auf Sonntag wird wesentlich mehr los sein“, prognostiziert Klöckner.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Was er damit meinen könnte, deutet sich am Sonnabendnachmittag an: Der Zug aus Hamburg bringt diverse junge Erwachsene mit, die sichtlich betrunken sind und laut grölend in Richtung Hörn ziehen. „Voll, lustig und laut“ sei die Fahrt gewesen, kommentiert ein anderer Fahrgast.

Die Bundespolizei behält derweil auch die Zugauslastung genau im Auge. Spätestens bei einer Auslastung von 200 Prozent werde es gefährlich, sagt Klöckner. „Da müssen wir dann einschreiten und die Sicherheit gewährleisten.“ Bisher sei das aber noch nicht notwendig gewesen.

Kieler Woche: Stau auf der A7

Im Gegensatz zu vergangenen Jahren konnten 2022 keine zusätzlichen Züge zur Kieler Woche aus dem Bundesgebiet angefordert und eingesetzt werden. Die Fahrzeuge werden aufgrund des 9-Euro-Ticket vor Ort benötigt und können deswegen nicht in Schleswig-Holstein einspringen.

Lesen Sie auch

Neben dem Zugverkehr war es auch auf den Straßen Schleswig-Holsteins voll. So bildete sich beispielsweise auf der A7 zwischen Neumünster-Mitte und dem Kreuz Bordesholm ein Stau mit mehreren Kilometern Länge. Viele Reisende zog es am Sonnabend nicht nur zur Kieler Woche, sondern auch an die Ostsee-Küstenorte.