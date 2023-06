Kieler Woche 2023: Alt, du har brug for at vide om fastivalen

Kiel. I det nordlige Tyskland drejer alt sig om at have det sjovt. Kieler Woche løber af stablen fra den 16. til den 25. juni og begejstrer hvert år omkring tre millioner mennesker.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Hvad du helt sikkert bør besøge.

Schilksee – den lille Kieler Woche: Sejlkonkurrencerne afholdes på Østersøen ud for Schilksee. Under Kieler Woche kan man se utallige både med farverige sejl på vandet. Et drømmeagtigt syn. Omkring kapsejladserne i Schilksee har der udviklet sig en egen lille Kieler Woche. Her kan man nyde den bedste stegte fisk, god musik og onsdag aften et lille fyrværkeri.

Spiellinie – Sjov for børn: På Krusenkoppel i Kiel kan børn male, plaske, bygge, lave kunsthåndværk, synge, danse og meget mere hver dag.

Windjammer parade – traditionelle sejlskibe på vandet: En parade på vandet med mange traditionelle sejlskibe er noget helt særligt. Windjammer paraden finder altid sted den anden lørdag i Kieler Woche. Det er værd at se paraden fra land eller sejle med.

Det internationale marked– en rejse rundt i verden: 35 boder fra forskellige lande viser, hvad de har at byde på af mad og kultur på det internationale marked på rådhuspladsen. Der er et stort udvalg - selv Danmark er til stede med hotdogs og softice. Der vil også være god musik på rådhusets scene.

Night Glow – lysshow med balloner: Under Kieler Woche vil du se mange varmluftballoner i luften. Du kan gå ombord på dem fra Nordmarksportfeld og nyde udsigten. Der er også Night Glow på fem dage. Et show, hvor ballonerne lyser i takt til musikken.

Bayersk telt – god atmosfære og god musik: Der sker en masse på Kieler Woche. Mange topnavne kommer til Kiel fra den 16. til den 25. juni og synger for deres fans. Et bayersk telt bringer Münchens Oktoberfest til Kiellinie, og Kölsch-standen viser, hvordan man fester i det vestlige Tyskland.

Bus- og togrejser til Kieler Woche

De tre millioner mennesker, der kommer nordpå til Kieler Woche, vil gerne kunne komme fra A til B så nemt som muligt. Byen har fundet på noget særligt til dette formål. Under hele Kieler Woche kan du rejse med bus og tog for ti euro inden for Kiel og i Schilksee. Billetten kan købes på bestillingskontorer eller direkte i busserne. Færgerejser er også inkluderet for 24,10 euro.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Overnatning

Ingen bookingperiode er så populær i Kiel som de ti dage, Kieler Woche varer. Derfor er det værd at booke tidligt. Takket være nye hoteller er der stadig steder at overnatte indtil sidste øjeblik. Du skal dog regne med høje priser, hvis du booker med kort varsel. Campingpladser er også populære på denne tid af året. Campingpladser som den i Falckenstein kan ikke reserveres, men du kan normalt finde en plads der, i det mindste med et telt.

Henrejse

De, der rejser til Kieler Woche fra Danmark, bør beregne lidt mere tid. En del af motorvejen i sydgående retning vil være lukket indtil den 19. juni, og der er etableret en omkørsel, som fører uden om lukningen. Derudover må man simpelthen forvente en større trafikmængde under Kieler Woche. Togene er også mere fyldte på dette tidspunkt. Ikke desto mindre er det værd at rejse til Kieler Woche, hvor man med garanti får det sjovt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Hvad du ellers har brug for at vide

Kieler Woche er gratis for alle. Koncerterne koster heller ikke noget - en undtagelse er „gewaltig leise“-koncerterne på Krusenkoppel. Til dem skal man købe billet. I mellemtiden kan du faktisk betale med kort alle steder. Det kan dog ikke skade at veksle et par kroner til euro.

KN