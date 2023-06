﻿Balloon-Sail auf dem Nordmarksportfeld Kiel: Warum auch ein Ukraine-Ballon startet

Kiel. Er wurde zum Jahrestag der 30-jährigen Unabhängigkeit der Ukraine schon 2020 entworfen. Nun ist der große gelb-blaue Heißluftballon zum Mahnmal und Symbol für den Frieden geworden. Seine Deutschland-Premiere feiert er bei der Balloon-Sail auf der Kieler Woche 2023. Für Pilotin Ljudmila Samborskaja hat das emotional eine besondere Bedeutung: Sie ist gebürtige Ukrainerin.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Den Angriffskrieg mitzuerleben, fällt mir sehr, sehr schwer, auch wenn meine Verwandtschaft im westlichen Teil der Ukraine lebt und somit nicht unmittelbar unter Beschuss steht“, sagt Samborskaja. Seit zehn Jahren ist sie bei dem Heißluft-Ballon-Event auf dem Nordmarksportfeld dabei. Balloon-Sail-Fans kennen sie vor allem wegen ihres Matroschka-Ballons. Der wird in diesem Jahr aber nicht starten: Samborskaja bekommt aktuell keine Zulassung für den Ballon. Zum anderen sei es auch das falsche Signal, ein Russland-Symbol am Himmel zu zeigen.

Balloon-Sail 2023: Zulassung für den Ballon war schwer

Die Zulassung war aber auch für den Ukraine-Ballon problematisch. Gebaut wurde der Heißluftballon in der Ukraine von Vlad Klimenko, konnte dort aber nicht zugelassen werden, weil wegen des Krieges das Steigen von Ballonen nicht gestattet ist. „Über Freunde haben wir ihn in Litauen zulassen, und der Besitzer des Ballons hat mich gebeten, ihn möglich oft über europäischen Himmel steigen zu lassen“, erzählt Samborskaja. „Die Balloon-Sail sendet ein wichtiges Zeichen für Zusammenhalt“, erklärt Bettina Aust, die bei der Auftaktveranstaltung am Freitag ihren ersten offiziellen Auftritt als Stadtpräsidentin hatte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Ukraine-Ballon soll neben 35 weiteren und zwei Luftschiffen jeden Abend starten, wenn das Wetter mitspielt. Jeweils um 18.30 Uhr beginnt das Briefing der Piloten, ab 19.30 Uhr werden die Ballone aufgebaut. An den Kiwo-Freitagen und Sonnabenden sowie am Mittwoch startet auch wieder der beliebte Night Glow ab 22.30 Uhr, bei dem die Ballone im Takt zur Musik beleuchtet werden. Das anschließende Höhenfeuerwerk zündet an den Sonnabenden und am Mittwoch. Bewusst nur dreimal – „aus Klimaschutzgründen“, wie Christoph Laloi sagt.

Feuer frei für die Balloon Sail auf dem Nordmark Sportfeld: Kiels Stadtpräsidentin Bettina Aust war erstmals mit dabei und gab mit Christoph Laloi (links) und Thomas Oeding das Signal. © Quelle: Ulf Dahl

Balloon-Sail zur Kieler Woche 2023: Keine Fallschirme und Kunstflugzeuge

Wegen der Nato-Großübung Air Defender 2023 dürfen allerdings die Fallschirmspringer und Segelkunstflieger diesmal nicht zum Nordmarksportfeld starten, „weil wir sonst in den gesperrten Luftraum kommen würden, die für die Manöver vorgesehen sind“, erklärt Thomas Oeding, der gemeinsam mit Christoph Laloi die Balloon-Sail organisiert.

Dafür gibt es andere neue Höhepunkte. „Bei uns ist alles willkommen, was fliegt oder fährt – auch Pfeile“, sagt Thomas Oeding schmunzelnd und verweist damit auf das erste „Darts Open“ der Kiwo, das am Dienstag ab 14 Uhr starten wird, mit Kinderdarts und Fun Turnieren.

Auch Modellflugzeuge düsen durch die Luft, und Gäste dürfen sich beim Kleinfeldtennis ausprobieren (Freitag ab 16 Uhr, an den Sonnabenden und Sonntagen ab 12 Uhr). An den Wochenenden und am Mittwoch vor dem Night Glow gibt es Livemusik. Diesen Sonnabend spielt die Jonny Cash Tribute Band „The LineWalkers“.

KN