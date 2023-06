﻿Balloon Sail zur Kieler Woche: Segelflug und Fallschirmsprung fallen aus

Am Himmel wird zu dieser Kieler Woche weniger los sein als gewöhnlich: Segelflieger und Fallschirmspringer sind in diesem Jahr nicht Teil des Programms auf dem Nordmarksportfeld, die Heißluftballons heben allein ab. Wie das Nato-Großmanöver neben der Kieler Woche auch den Flughafen einschränkt.

Kiel. Die Kunststücke der Segelflieger und der Absprung der Fallschirmspringer über dem Nordmarksportfeld sind jedes Jahr ein Höhepunkt der Balloon Sail während der Kieler Woche. In diesem Jahr wird es beides nicht geben. Grund dafür ist das Nato-Großmanöver Air Defender 2023. „Der Luftraum ist aus Sicherheitsgründen in der Höhe, in der sonst die Fallschirmspringer und Segelflugzeuge unterwegs sind, gesperrt“, erklärt Christoph Laloi, der das Programm auf dem Nordmarksportfeld ab 16. Juni wieder gemeinsam mit Thomas Oeding organisiert. Die gute Nachricht: Auf die Heißluftballons habe das keinen Einfluss, die steigen auf 150 bis maximal 500 Meter – und liegen damit unter der gesperrten Höhe, so der Veranstalter.