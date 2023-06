﻿Internationaler Markt: Das Geschäft lief für viele so gut wie nie

Kiel. Zwölf Stunden nach dem großen Finale am Sonntagabend wird die Kieler Woche auch schon wieder abgewickelt: György Vecsy baut die Wände seines Ungarn-Standes ab, schraubt, schleppt. Immaculata Mukamugema räumt zusammen, spült Teller, lässt das Stroh vom Dach ihres Ruanda-Standes holen. Und Richard Hennes, der Betreiber des Belgien-Standes, sitzt im Lkw und telefoniert. So sehr sich an diesem Montagmittag die Bilder auf dem Rathausplatz in Kiel unterscheiden – alle eint das Resümee: Diese Kieler Woche war für sie die umsatzstärkste aller Zeiten.

Ihre Sorge vor den Folgen der Inflation, die Angst, dass das Geld nicht mehr so locker sitzt – sie war unbegründet. 3,8 Millionen Besucher tranken gegen das Sommerwetter an und stillten ihren Hunger nach Gesellschaft, aber offenkundig auch nach Burger, Pommes und Langosch. Letzteres, erzählt Györy Vecsy, ging täglich mehr als 1000 Mal über den Tresen, „das war unser Verkaufsschlager“. Seit 19 Jahren hat er seinen Stand auf der Fleethörn, doch dieses „war das beste Jahr“, sagt Vecsy – und entschuldigt sich: Der Abbau muss weitergehen.

Kieler Woche: Veganer schätzen den Ruanda-Stand auf dem Internationalen Markt

Immerhin schon seit 16 Jahren gehört Immaculata Mukamugema zu den Standbetreibern auf dem Internationalen Markt. Obwohl die 71-Jährige, seit 1992 als Gastronomin tätig, längst in Rente ist, darf die Kieler Woche in ihrem Kalender nicht fehlen. Ihre Ausdauer wurde nun belohnt: „Das war das beste Jahr“, sagt auch die Ruandarin. Als Erfolgsrezept sieht sie selbst die Mischung aus exotischen Fleischarten wie Krokodil oder Zebra und veganen Burgern, etwa mit Kürbis und Chia. „Alle Veganer waren bei mir“, sagt Mukamugema – und lacht über ihre Übertreibung.

Beim Spanier aus Kiel lief das Geschäft nur mittelmäßig

Längst nicht alle Standbetreiber arbeiten hauptberuflich als Köche oder Gastronomen. Zu denen gehört auch Richard Hennes, der aus Aachen nach Kiel kam. Der Zeltwirt verkaufte Schinken, Pommes und belgisches Bier. Sein Fazit: „Es war ein sehr, sehr, sehr gutes Jahr!“ Es sei ein Trugschluss gewesen, dass die Menschen sparen werden, im Gegenteil: „Es wirkte, als hätten sie für die Kieler Woche gespart.“

Nur Rafael Alvarez war nicht ganz zufrieden. „Die Menschen hatten mehr Durst als Hunger – für uns war es ein mittleres Jahr“, resümiert der Kieler, der zusammen mit seinem Vater den Spanien-Stand betrieben hat. Die beliebte Paprika-Wurst ging bei konstant mehr als 20 Grad nicht so gut weg wie sonst. Dafür waren Bier und Sangria der Renner. Doch auch sie werden im nächsten Jahr wiederkommen. Und, wie er sagt, das einzige Mal im Jahr aus der Reihe tanzen: „Denn mit Gastro haben wir sonst gar nichts zu tun.“

