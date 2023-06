﻿Kieler Woche 2023: Was der Open Park im Werftpark zu bieten hat

Ellerbek. Kultur und Kleinkunst, Tanz und Musik – und natürlich eine Menge Sport: Das ist Open Park. Am zweiten Kieler-Woche-Wochenende verwandelt sich der Volkspark (Werftpark) in Ellerbek wie gewohnt in eine Fläche der Möglichkeiten. Dort gibt es am Sonnabend, 24. Juni, von 13 bis 23 Uhr und am Sonntag, 25. Juni, von 13 bis 18 Uhr ein buntes Programm, das zum Mitmachen und Verweilen im Grünen einlädt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Open Park bietet viel Platz zum Erkunden und Austoben: Der Landessportverband Schleswig-Holstein sorgt mit Hüpfburgen, einer Riesenrutsche, einem Bungee-Run und einem Mega-Kicker für kindgerechte Action. Wer noch mehr Bewegung sucht, kann beim interaktiven Mitmachzirkus dabei sein. Ein weiteres Highlight sind die Piraten von „Klar zum Entern“, die am Sonnabend mit ihrer Show für jede Menge Klamauk und Pulverdampf sorgen.

Open Park 2023: Von Irish Folk-Rock bis Feuerwerk

Wer es etwas ruhiger mag, kann mit dem nostalgischen Karussell eine Zeitreise unternehmen oder gemeinsam mit der Geschichtswerkstatt Barockoko der Fantasie freien Lauf lassen. Dort können sich die kleinen und auch großen Besucherinnen und Besucher kreativ austoben und aus Kernseife verschiedenste Figuren und Motive schnitzen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auf der großen Parkbühne sorgen Tanzakrobatik-Shows, Zauberer Bodani und Comedy-Bauchredner Jörg Jará für Unterhaltung. Außerdem ist mit Piet Rakete, der seine Kinderhits präsentiert, und dem Lauenburger Puppentheater großer Spaß garantiert. Am Samstagabend tritt die Irish-Folk-Rock-Band Nuthouse Flowers auf (18 Uhr), danach die junge Kieler Band Niemals. Zum Abschluss gibt es ein musikalisch unterlegtes Barockfeuerwerk ab 23 Uhr.

Kieler Woche 2023: Bunter, fröhlicher, diverser beim Open Park

Am Sonntag heißt es dann: bunter, fröhlicher, diverser. Unter dem Motto „Gemeinsam feiern und Vielfalt erleben“ tragen Menschen unterschiedlicher Herkunft und kultureller Hintergründe das Kieler-Woche-Gefühl auf die Bühne im Volkspark.

Die Theatergruppe Teatr4Miastro aus Gdynia präsentiert das Theaterstück „Die Tonne“, das Nachhaltigkeit thematisiert. Zu guter Letzt sorgen die Shebre Musical and Dance Group aus Ghana und die Reggae-und Afrorock-Band Safrafra für ein vielfältiges Musik- und Tanzprogramm – alles im Zeichen einer bunten Stadtgesellschaft.

KN